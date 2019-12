Weldra 3 nieuwe keepers voor Antwerp FC? Michaël Vergauwen

18 december 2019

07u33 2 Jupiler Pro League Volgend seizoen drie nieuwe doelmannen op de Bosuil? Het zou zomaar kunnen. Zowel Sinan Bolat, Jens Teunckens als Yves De Winter zijn immers in juni einde contract. Er kan tegen dan uiteraard nog veel veranderen, maar toch. Een situatieschets.

Sinan Bolat (31)

einde contract

Incontournable. Geliefd. In bloedvorm. Antwerp houdt van Sinan Bolat, Sinan Bolat houdt van Antwerp. Waarom zou de 31-jarige doelman dus niét bijtekenen op de Bosuil? Baris Bolat, broer en manager van Sinan, lacht als hij het hoort. "Sinan heeft altijd aangegeven bij Antwerp te willen blijven. Da's duidelijk", klinkt het. "Hij speelt hier alles, is hier gelukkig. Waarom zou hij vertrekken? Anderzijds: als je ziet wat Sinan hier de laatste 2,5 jaar gepresteerd heeft, zal er ook boter bij de vis moeten komen."

Bolat en Antwerp zaten een maand geleden al aan tafel, en er staat ook een tweede gesprek gepland, maar tot een contractverlenging kwam het nog niet. "Antwerp gaat zich moeten haasten", zet Baris wat druk op de ketel. "Want volgende maand mogen we vrij onderhandelen met andere clubs, en als er dan een bod komt dat we niet kunnen weigeren... Reken maar dat veel ploegen Sinan deze winter gaan willen binnenhalen. Vooral in Turkije azen teams op hem. Een gratis speler met Turks paspoort die goed bezig is én het EK zal spelen: veel clubs zien dat als een buitenkansje."

Jens Teunckens (21)

einde contract

22 jaar wordt Jens Teunckens volgende maand. Enerzijds nog jong, anderzijds zit hij wel al zes jaar in de A-kern bij Club Brugge en Antwerp. En het aantal matchen dat hij in al die jaren speelde in onze competitie is... viér.

Wie doublure is van Sinan Bolat, vangt spinnenwebben op de bank in plaats van ballen in doel. Zelfs in de beker. U voelt ons, en vooral hem al komen: Teunckens wil spelen. En snel ook. Makelaar Mark Volders geeft wat background.

"Omdat er maar één kan spelen, moet je als jonge gast wachten op je kans", begint Volders. "En dat is niet altijd even makkelijk. Nochtans schat ik Teunckens - en dan spreek ik niet als makelaar maar als ex-doelman - héél hoog in. In elke jeugdreeks bij de nationale ploeg was hij nummer 1. Niet de jongens van zijn leeftijd, zoals Coucke en Bodart, maar hij, die bij Antwerp op de bank zit. En daar zit nu net zijn frustratie. Zet Jens bij haast elke andere eersteklasser, en hij zal er meer spelen. Als je nooit iemand een kans geeft, weet je niet wat hij in zijn mars heeft. Al begrijp ik ook dat Antwerp een absolute topclub is en dat ze daarom voor zekerheid en stabiliteit kiezen. Maar toch, in de weinige speelminuten die Jens al kreeg, toonde hij zich."

Teunckens heeft een optie op nog een seizoen in zijn contract, die door Antwerp tot

31 maart kan gelicht worden. Er rest hem geen andere keus dan te wachten. "Afgelopen zomer informeerden al verschillende binnenlandse en buitenlandse clubs", besluit Volders. "Logisch, natuurlijk: een jonge, Belgische doelman met zijn kwaliteiten is een interessant profiel. Eind juni zal hij zowat de enige met die kenmerken zijn die transfervrij is. Vorige zomer ketste Antwerp alles af, vooral omdat onduidelijk was of Bolat nog ging vertrekken of niet. Exact wat ook nu weer gebeurt."

Yves De Winter (32)

einde contract

Ook het contract van derde doelman Yves De Winter loopt dit seizoen af. In tegenstelling tot zijn twee ploegmaats ligt De Winters situatie uiteraard iets anders. Geen druk, geen haast. Schikt hij zich verder in een rol van derde (of vierde) doelman? En onder welke voorwaarden? Of ziet de club hem in de toekomst eerder in een andere rol? Tijd zat nog om dat uit te vissen en op dit moment niet het meest dringende dossier op het bureau van Luciano D'Onofrio, vermoeden we.