Weinig verrassingen in selectie Rode Duivels: De Bruyne ontbreekt nog door blessure, De Ketelaere en Verschaeren sluiten later aan

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martínez heeft zijn 31 namen bekendgemaakt voor de interlands tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. ‘t Is de eerste keer dat de Rode Duivels verzamelen sinds de uitschakeling op het EK. Grote verrassingen in de selectie zijn er niet, al ontbreken met Kevin De Bruyne en Dries Mertens wel wat grote namen met blessures. Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren sluiten later aan.

De eerste selectie na de teleurstellende exit in de kwartfinale op het EK is bekend. Van de grote verjonging is nog geen sprake, maar er duiken wel enkele nieuwe namen op. Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere sluiten aan na de interland met de U21 op 3 september. “Ze waren beiden beslissend bij hun team, maar moeten bij de U21 nog een belangrijke rol spelen. We kunnen hun ervaring daar niet wegnemen met het oog op de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Na Turkije zakken ze af voor de derde wedstrijd tegen Wit-Rusland”, aldus bondscoach Martínez.

Zijn er nog bij in de groep van 31: Hannes Delcroix, Zinho Vanheusden en Albert Sambi Lokonga. Die twee laatsten maken het mooie weer sinds dit seizoen in het buitenland. “Ik ben onder de indruk van Sambi. Meestal heb je een tijdje nodig om je aan te passen aan het niveau in zo’n competitie. Sambi Lokonga was meteen aangepast. Hij maakt er indruk en toont dat hij klaar is. Het was een grote stap vooruit.”

Wie ontbreekt in de selectie? Thomas Vermaelen, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Jéremy Doku, Nacer Chadli en Simon Mignolet. Velen van hen kampen nog met blessures. Over de onbeschikbaarheid van De Bruyne gaf Martínez nog wat meer duiding. “Kevin is niet beschikbaar. Hij pakte wat minuten tegen Tottenham, maar had daarna pijn. Hij speelt dit weekend niet, en dan wordt er gekeken naar z’n vooruitgang. We werken samen met City. Hij werkt hard achter de schermen, op dit moment is hij niet fit.”

Ook Januzaj, Heynen, Bongonda en Raman vielen volgens de bondscoach maar nipt naast de groep van 31. De bondscoach koos bewust niet voor een plotse generatiewissel. “Ik geloof erin dat veranderingen op het veld moeten gebeuren. Het gaat om talent op het veld, niet om wat mensen in een bureau denken. We verloren van Italië in de kwartfinale, maar los daarvan speelden de spelers heel goed. Er zijn nieuwe gezichten in het team, zij kunnen nu indruk maken. Die overgang van de ene naar de andere generatie gaat zo natuurlijker komen.”

Afspraak voor het eerste WK-kwalificatieduel tegen Estland op 2 september. Daarna volgen ook nog de thuiswedstrijd tegen Tsjechië (5 september) en de verplaatsing naar Wit-Rusland (8 september).

Selectie U21

Ook Jacky Matthijssen was aanwezig. De coach van de U21 maakte zijn selectie bekend voor de belangrijke interland in en tegen Turkije op 3 september. Ook daar zijn Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren dus aanwezig. De U21 gaan vol voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024.

