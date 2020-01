Weinig hotels spreken zo tot de verbeelding: Club Brugge overwintert in hotel van 133 miljoen euro Redactie

04 januari 2020

13u56 20 Club Brugge Waarom naar Spanje op winterstage als het ook in Qatar kan? Voor het tweede jaar op rij is Club Brugge op winterstage naar de Aspire Zone in Doha. Blauw-zwart logeert er van vandaag tot en met 12 januari wederom in The Torch, met z’n 300 meter de hoogste wolkenkrabber in Qatar.

Weinig hotels spreken overigens zó tot de verbeelding. Zeker bij avondlicht - de kleurrijke ledlampen maken van The Torch***** iets magisch. De 300 meter hoge toren - geen wolkenkrabber in Qatar is hoger - werd in 2006 als blikvanger gebouwd voor de Asian Games en kostte - hou u vast - ruim 133 miljoen euro. Voor ongeziene luxe of een gouden bad moet je evenwel elders zijn. Het neemt niet weg dat de iPad waarmee je zowel tv, je gordijnen, het licht, als de temperatuur in je kamer moet bedienen, bij velen in de smaak valt. Al zeker het kleurenpalet waarmee het interieur plots oranje, blauw of geel oogt.

Club plant twee oefenduels ter plaatse: tegen PSV (9/1) en tegen Ajax (11/1). Die laatste oefenwedstrijd vindt plaats in het Al-Janoub Stadion, één van de voetbaltempels voor het WK in 2022. Los van Club Brugge, Ajax en PSV slaan ook Eupen en vooral Bayern München hun tenten op in Doha.

Galatasaray en Amerikanen annuleren trip

Ook Galatasaray en de Amerikaanse nationale ploeg werden aanvankelijk verwacht in Doha, maar zij passen om uiteenlopende redenen. De Turkse club annuleerde de trip naar verluidt vanwege een conflict met de lokale organisatie. De Amerikanen blijven dan weer thuis als gevolg van de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Bij een luchtaanval van het Amerikaanse leger in Bagdad kwamen afgelopen week de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse legerchef Abu Mahdi al-Muhandis om het leven. Sindsdien is de spanning in de regio hoog opgelopen. Iran zint op wraakacties tegen de Amerikanen.