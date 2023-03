Wederoptredende Toby Alderweireld bezorgt Antwerp met twee late goals felbevochten zege tegen laagvlieger Zulte Waregem

Zelfs in een voetbalverslag kunnen we dezer dagen niet ontkomen aan de Ronde van Vlaanderen. Medefavoriet Tadej Pogacar bereidt Vlaanderens Mooiste voor in Waregem. Hij resideert er met zijn gevolg in een hotel op wandelafstand van wat vroeger het Regenboogstadion heette. Zou de tweevoudige Tourwinnaar op zijn kamer gehoord hebben dat de lokale deejay voor de aftrap ‘I’m a Believer’ van The Monkees speelde? Believers zijn er dus wel degelijk nog in Waregem.

De terugkeer van Ruud Vormer wakkerde het geloof in het behoud trouwens nog wat aan. Vormer is een Flandrien en zo iemand kan je op een kille, uitgeregende en winderige avond altijd goed gebruiken. Maar: Ruud of geen Ruud, de eerste kansen van de partij waren wel degelijk voor bezoekers Balikwisha en Muja. Iets voorbij het kwartier leek de eveneens wederoptredende Toby Alderweireld zelfs te gaan scoren, maar Balikwisha bleek hinderlijk buitenspel te staan.

Al kon er gediscussieerd worden over de mate waarin Balikwisha doelman Bostyn hinderde. “Ik mocht vrij inkoppen en de keeper kon nooit meer bij de bal. De man in buitenspel had volgens mij geen invloed op het spel”, verkondigde Alderweireld tijdens de rust voor de Tv-camera. Hoe dan ook, de VAR en ref Bert Put waren onverbiddelijk en vergalden het Antwerpse feestje.

Essevee beperkte zich in de eerste helft tot een afgeweken schot van Fadera en een kopballetje van Derijck, ex-PSV-ploegmaat van Mark van Bommel. Mirakels moest Jean Butez bij die fases echter niet verrichten. Kort voor de pauze kreeg Stengs aan de overkant een dot van een schietkans. De Nederlander mikte met zijn mindere rechter naast. Zo leidde de Great Old halfweg weliswaar op punten, maar niet op het scorebord. Antwerp kan dus ook zonder topschutter Vincent Janssen - die was nog steeds geblesseerd - aan mogelijkheden geraken. Ze verzilveren is dan weer een ander paar mouwen.

De tweede helft begon met een dikke kans voor Waregems aanvalsleider Jelle Vossen. Deze keer moest Butez écht vol aan de bak. De Fransman speelt al een heel seizoen op hoog niveau en keerde het gevaar. Een tweede poging van Vossen rolde iets later voorlangs. Waregem en de plaatselijke spionkop putten moed uit die speldenprikken, hopelijk voor Tadej Pogacar werd zijn rust er niet door verstoord.

Ondanks het West-Vlaamse enthousiasme was het wel zo dat de bezoekers het meeste initiatief bleven nemen. Antwerp wou combinerend tot kansen proberen te komen, maar werd niet geholpen door de alsmaar natter en gladder wordende grasmat. Al te vaak schoten ballen door op het moment van de waarheid. Aan de zijlijn ijsbeerde Mark van Bommel van links naar rechts. MvB besefte ook dat puntenverlies op het veld van een degradatiekandidaat uit den boze was.

Een plan B heeft Van Bommel tegenwoordig niet meer, wegens geen echte spitsen op de bank en dus was het bidden voor die ene flits. In de slotfase van de wedstrijd kwamen Balikwisha en Stengs er nog dichtbij, maar het leek niet te mogen zijn voor de mannen van de Bosuil. Tot Toby Alderweireld kort voor tijd dan toch het gaatje vond. Deze keer stond de VAR niet in de weg en meteen was de zege een feit. Kort nadien zette Alderweireld van op de stip trouwens ook nog de 0-2 eindstand op het bord.

