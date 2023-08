“We zijn al een tijdje niet meer de beste ploeg ter wereld”: de day after bij de Red Lions na pijnlijke uitschakeling, bondscoach luidt alarmbel

De ontgoocheling zindert na bij de Red Lions na die verloren halve finale op het EK hockey gisteravond tegen Nederland . “Het is allemaal moeilijk te definiëren”, aldus bondscoach Michel van den Heuvel. Tegelijkertijd wordt er al vooruitgekeken richting de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. “We zullen zaken moeten veranderen in onze missie op weg naar Parijs”, vertelt Florent van Aubel.

KIJK. Florent van Aubel, daags na de uitschakeling: “Zijn al een tijdje niet meer de beste ploeg ter wereld”

The day after. Florent van Aubel en bondscoach Michel van den Heuvel spraken de pers toe, één dag na de pijnlijke uitschakeling tegen Nederland en daags voor de troostfinale tegen Duitsland. “Na die verloren wedstrijd begin je direct te analyseren”, zegt Van Aubel. “En dan moet je proberen de juiste analyse te maken, zonder mee te gaan in de emoties. Achteraf is het altijd gemakkelijk. Er gebeurt zoveel tijdens een wedstrijd.”

“Maar het is zo dat er zaken moeten veranderen richting de Olympische Spelen van Parijs. Vaak gaat het maar om kleine details. Op bepaalde cruciale momenten mogen we geen kleine foutjes maken. We zijn al een tijdje niet meer de beste ploeg van de wereld. Hoe hard het ook klinkt. Dat is wel frustrerend. Wat nu wel duidelijk is, is ons traject richting Parijs. Als we dit EK hadden gewonnen, moesten we ons niet meer kwalificeren. Nu is dat wel het geval.”

Bondscoach Michel van den Heuvel

“Ik heb een nacht met weinig slaap achter de rug”, opent de bondscoach. De teleurstelling was enorm, zeker omdat de nederlaag onnodig was met de dominantie die we hadden. Dat is iets waar we met het oog op de lange termijn over moeten praten.”

Het feit dat de Red Lions niet meer de beste ploeg ter wereld zijn, ziet Van den Heuvel ook als een uitdaging. “Dit daagt ons ook uit om ons niveau naar omhoog te tillen. Hier moeten we de nodige inspiratie uit halen, om met elkaar het traject aan te gaan richting Parijs. We zullen wel wat meer moeten investeren in elkaar. In de voorbije periodes was daar weinig tijd voor. Maar dat is nodig om ervoor te zorgen dat er een hecht fundament staat.”

KIJK. De Red Lions verliezen met 2-3 van Nederland