“We speelden als sh*t”: Paul Onuachu woedend na derbydreun die zelfs Europe play-offs in gevaar brengt

Jupiler Pro LeagueAi ai, Racing Genk. Voor eigen publiek onderuit in de Limburgse derby. Een play-off-plek komt zelfs in gevaar. Paul Onuachu was ziedend. “We speelden als sh*t.”

Hij raasde als een tornado.

Anders valt de passage van Paul Onuachu gisteravond in de perszone niet te omschrijven.

De Gouden Schoen was niet te spreken over het geleverde spel in de pijnlijke derbynederlaag tegen STVV.

“Sorry, maar nu kan ik de ploeg echt niet verdedigen”, ging Onuachu tekeer, fel gesticulerend en met een harde toon. “We did nothing. We hebben niéts getoond vandaag. Er valt veel te zeggen over deze match. We speelden niet als een team. We waren gewaarschuwd dat dit een stevige derby zou worden. Een duel op het scherpst van de snee. We moesten klaar zijn om te strijden. Maar dat waren we niet. We played like sh*t. Als bange kippen.”

Genk had doorheen de wedstrijd wel het overwicht (en 67% balbezit), maar slaagde er niet in de Truiense muur uit verband te spelen. Trésor, Ito, Bongonda... Of ze dribbelden zich vast, of hun passing was te onzuiver. Maar wat vooral opviel: STVV was gretiger en won quasi alle tweede ballen.

“Bij STVV wisten ze wat ze moesten doen”, vertelde Onuachu. “Als wij een lange bal speelden op mij, dan sloot niemand aan. We vochten niet voor de tweede ballen. En speelden we in de combinatie, dan wilden sommige jongens de bal niet krijgen. Iedereen deed maar waar hij zin in had. Ik stond op mijn eentje. Zo kan ik niet in mijn spel komen. Tijdens de rust zei ik nog in de kleedkamer: ‘Kop op, gasten. Laten we ons voetbal brengen.’ Het heeft niet veel uitgemaakt.”

Coach Bernd Storck, die een rustige indruk naliet, kon de frustratie van Onuachu begrijpen. “Sint-Truiden stond defensief sterk. We hadden het moeilijk om Paul te bereiken. Onze balcirculatie was te traag, we vonden geen openingen. En als we Paul aanspeelden met een lange bal, was er te weinig aansluiting vanuit het middenveld. Dat was frustrerend voor hem. De spelers wilden wel - het was geen kwestie van mentaliteit -, maar we hebben de sleutel niet gevonden.”

Niet alleen de derbynederlaag an sich tegen grote rivaal STVV deed de frustraties bij Genk hoog oplaaien. Het gaat al even in ups en downs bij de Limburgers - vorige week nog speelde het een dramatische eerste helft tegen Cercle Brugge. “Dit verlies is een mentale klap voor heel het team”, aldus Onuachu.

En voor de supporters. Die lieten hun ongenoegen duidelijk blijken. Een opmerkelijk beeld was het, net na affluiten. Storck porde zijn spelers aan om samen naar de thuisfans te gaan. “Dat je in voetbal goede en slechte tijden kent, heb ik gezegd tegen de jongens. We moesten naar de supporters gaan - dat waren we hen verplicht.”

De coach bleef stoïcijns staan voor de spionkop, met zijn spelers achter hem. “Dat was een pijnlijk moment”, zei Onuachu. “Onze supporters jouwden ons uit, en ze hadden alle recht om dat te doen. We weten dat we beter kunnen. We spelen niet als KRC Genk.”

In het klassement blijft Racing Genk achtste, maar het voelt na een magere 4 op 12 wel de hete adem van Cercle Brugge en STVV, respectievelijk op twee en drie punten. En komend weekend volgt de topper op het veld van Club Brugge...

“Onze plek in de Europe Play-Offs is in gevaar”, besefte Onuachu. “We moeten de volgende matchen winnen. (zucht) Dit is een verschrikkelijk seizoen. We moeten zo snel mogelijk de rug rechten.”

Afwachten of de donderpreek van Onuachu Racing Genk heeft wakker geschud.

