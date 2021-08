“We maakten het in 2021 waar op het terrein”: 3x3 Lions reageren op vermeende fraude om aan Olympische Spelen te kunnen deelnemen

Olympische SpelenTeam Antwerp, dat de vier internationals van het 3x3 basketbal afleverde voor Tokio 2020, heeft gereageerd op de berichten dat er fictieve toernooien werden georganiseerd om te kunnen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen. Dat berichtte De Standaard eerder vandaag. “We hebben geen commentaar. Dat zou afbreuk doen aan het harde werk en de vele opofferingen die we maandenlang hebben geleverd.” Basketball Belgium is alvast een onderzoek gestart.

Volgens informatie van de Standaard organiseerden de 3x3 Lions tussen 31 augustus 2019 en 30 oktober 2019 fictieve toernooien om punten te sprokkelen, zodat België hoger op de wereldranglijst kwam te staan. Door die hogere positie maakten ze meer kans om te kunnen deelnemen aan de kwalificatietoernooien in Graz en Debrecen. In Debrecen veroverden ze een ticket voor de Olympische Spelen, waar ze verrassend vierde werden.

In totaal zou het gaan om 27 toernooien die werden ingegeven op de website van de internationale basketfederatie Fiba maar nooit hebben plaatsgevonden. Enkel dat op 13 oktober 2019 ging wél door.

Een expert in het 3x3-basket, die vanwege het delicate karakter van het dossier anoniem wil blijven, berekende op vraag van de krant dat België zonder die 27 toernooien zeker niet in Tokio had gestaan. Winnaars van zo’n fictief toernooi krijgen 18.000 punten en elke winnende speler krijgt dat aantal. “Als het klopt dat die wedstrijden niet hebben plaats­gevonden, gaat het om grootschalige fraude waarbij de integriteit van het 3x3-basket op het spel staat.”

De Standaard nam contact op met twee spelers die zogezegd deelnamen aan de toernooien. Zij zeggen “niets af te weten van officiële 3x3-toernooien” en verwijzen naar Nick Celis, de bezieler van het 3x3-project. Eén speler geeft mee dat Celis hem had benaderd. “Ik wist niet wat zijn bedoeling was, maar hij vroeg of hij mijn 3x3-account voor de Fiba mocht gebruiken.”

Celis zelf ontkent fictieve toernooien te hebben georganiseerd en stelt dat anderen hem in een slecht daglicht proberen te plaatsen. Team Antwerp, dat de vier internationals (naast Nick Celis ook Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts en Thierry Mariën) afvaardigde voor de Spelen, stuurde ook een kort communiqué de wereld in.

“U heeft net zoals iedereen live kunnen zien hoe wij niet zonder moeite of inspanning de kwalificatie afgedwongen hebben op het terrein in Debrecen - Hongarije”, luidt de verklaring. “Bij een eerste poging in Graz - Oostenrijk kwamen we nog net tekort. Nadien hebben we dan toch redelijk succesvol deelgenomen aan de Olympische Spelen. Als u kijkt naar de ranking wereldwijd hebben de zes spelers van Team Antwerp (de top 6 van de Belgische ranking) alleen al meer punten dan de vijftig beste spelers in Brazilië samen, die vorige week nota bene op plaats 20 in de wereld stonden. We waren destijds een goed team dat in aanmerking kwam voor kwalificatie en hebben dit in 2021 op het veld waargemaakt. Verder hebben we eigenlijk geen commentaar. Dit zou afbreuk doen aan het harde werk en de vele opofferingen die we maandenlang hebben geleverd.”

De 3x3 Lions spelen momenteel een toernooi in de Letse hoofdstad Riga.

Basketball Belgium gaat mogelijke fraude onderzoeken

Basketball Belgium start een onderzoek naar de mogelijke fraude. “Basketball Belgium, Basketbal Vlaanderen en AWBB namen kennis van een artikel gepubliceerd in een aantal kranten op 25 augustus waarbij sprake is van aanwijzingen dat bepaalde individuen fictieve tornooien zouden georganiseerd hebben en/of eraan deelgenomen. Deze tornooien worden in verband gebracht met Team Antwerp en bij uitbreiding ook met de 3x3 Belgian Lions”, opent het persbericht.

“Indien de beweringen zouden kloppen dan wordt de federatie daarbij geschaad en bij uitbreiding het belang van basketbal in het algemeen. De basketbalfederatie zal zich beraden over verdere stappen en de mogelijke gevolgen naar de toekomst toe , en neemt hiervoor contact met haar advocaten. Ook FIBA zal ingelicht worden over de situatie”, gaat het verder. “Basketball Belgium, Basketbal Vlaanderen of AWBB zijn op geen enkele manier betrokken partij in de organisatie van dergelijke toernooien en ze hebben ook nooit een dossier of klacht hierover ontvangen”, zegt Jan Van Lanschoot, voorzitter van Basketball Belgium.

“De federatie zal zich de komende dagen onthouden van commentaren totdat er verdere duidelijkheid zal bestaan en wenst ook de kans te geven aan genoemde betrokkenen van 3x3 Team Antwerp om zelf in reactie te voorzien op de beweringen”, besluit het communiqué.

BOIC heeft geen weet van fraude

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) reageerde ook en zegt niet op de hoogte te zijn van de vermeende fraude. “Het BOIC heeft op dit moment op geen enkele manier weet van frauduleuze praktijken”, zegt BOIC-woordvoerder Matthias Van Baelen aan Belga. “We bekijken deze zaak intern en wachten voorlopig af. “Het is een heel complexe situatie, onder meer door dat gewijzigd puntensysteem”, onderstreept Matthias Van Baelen. “Hoe dan ook ligt de verantwoordelijkheid om eventuele fraude te onderzoeken bij FIBA.”

De 3x3 Lions waren in Tokio een van de verrassingen binnen Team Belgium. Met een vierde plaats grepen ze net naast een medaille. “Wat er ook mag zijn van het verhaal, en ik benadruk daarbij nogmaals dat we op dit moment geen weet hebben van mogelijke fraude, de basketmannen hebben een vierde plaats gehaald”, zegt Van Baelen. “Op sportieve gronden hadden ze dus hun plaats, dat is gebleken uit de resultaten.”

