“We komen altijd eensgezind aan de start”: het delicate evenwicht van Merlier en Philipsen

WielrennenZes keer Tim Merlier, drie keer Jasper Philipsen. Van 16 zeges dit seizoen voor Alpecin-Fenix, namen de twee sprinters er negen voor hun rekening. Daar komen er de komende dagen mogelijk nog enkele bij in de Ronde van België, die vandaag begint. Merlier en Philipsen verdelen er de taken. «We willen alle twee winnen. Maar we komen altijd eensgezind aan de start.»

In de Scheldeprijs deed Tim Merlier het voorbereidende werk. En Jasper Philipsen won. In de Elfstedenronde ‘zette de rappe Limburger (Jasper Philipsen) Merlier in de laatste rechte lijn af’. Zo stond het in de krant. En Merlier won. Hoe gaat dat straks gaan, in de Ronde van België?

Tim Merlier: “Onze samenwerking is tot nu altijd goed gelukt. Soms is het voor Jasper, soms voor mij. De voorbije weken reden we verschillende programma’s (Merlier zat in de Giro, Philipsen deed de Ronde van Turkije en een hoogte­stage in La Plagne, red.). Als we starten in dezelfde koers willen we alle twee winnen. Dat maakt het moeilijker.”