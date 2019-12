Wat was voor u hét Belgische sportmoment van het voorbije decennium? Redactie

27 december 2019

10u03 0 Sport In het afgelopen decennium waren er heel wat mooie sportmomenten. Maar wat was voor u hét Belgische sportmoment van de voorbije tien jaar? Laat uw stem gelden in onze poll.

Boonen wint vierde keer Parijs-Roubaix Van Avermaet knalt naar olympisch goud 12%

Rode Duivels kloppen favoriet Brazilië 31%

Gilbert wereldkampioen in Valkenburg 2%

Thiam verovert olympisch goud in Rio 22%

Red Lions kronen zich tot wereldkampioen hockey 11%

Timmers pakt olympisch zilver op koningsnummer 1%

Derwael behaalt wereldtitel op brug met ongelijke leggers 5%

Clijsters wint Australian Open in 2011 3%

Campenaerts breekt werelduurrecord 3%

Boonen wint vierde keer Parijs-Roubaix 10%

Van Avermaet knalt naar olympisch goud

Het olympisch parcours in Rio is in principe te zwaar voor de Belgen, maar Greg Van Avermaet heeft een begenadigde dag. Vincenzo Nibali en Sergio Henao komen in de slotfase ten val, waarna Van Avermaet en Jakob Fuglsang naar koploper Rafal Majka knallen. De Belg is in de sprint véél te sterk voor de Deen en de Pool. Olympisch goud! Kippenvel.

Rode Duivels kloppen favoriet Brazilië

Nadat de Rode Duivels in de achtste finales Japan uitschakelden met een legendarische counter, nemen ze het in de kwartfinale van het WK in Rusland op tegen topfavoriet Brazilië. De ‘Goddelijke Kanaries’ domineren de openingsfase, maar België klimt op voorsprong na een owngoal van Fernandinho. Vervolgens laat Kevin De Bruyne België wederom juichen met een heerlijke streep in de verste hoek: 0-2. Een kwartier voor tijd valt de aansluitingstreffer via Renato Augusto, maar het Braziliaanse slotoffensief levert geen gelijkmaker op. Eindstand: 1-2. Een historische zege.

Gilbert met één splijtende demarrage wereldkampioen

Philippe Gilbert kan in 2012 geen vervolg breien aan zijn wonderjaar 2011. Maar toch staat hij op het eind van het seizoen als favoriet aan de start op het WK in Valkenburg. Björn Leukemans zet Gilbert perfect af op de Cauberg, waarna ‘Phil’ uitpakt met een schitterende demarrage. Niemand heeft een reactie in huis. De eerste Belgische wereldtitel sinds Tom Boonen in 2005 is een feit.

Thiam verovert olympisch goud

Nog geen 22 jaar oud en olympisch goud op de zevenkamp. Nafi Thiam flikt het in Rio. In de afsluitende 800 meter, niet meteen haar sterkste nummer, houdt de Belgische stand. Thiam sprokkelt voldoende punten om de Britse titelverdedigster Jessica Ennis-Hill achter zich te houden. De atletiek heeft een nieuwe koningin.

Red Lions kronen zich tot wereldkampioen hockey

Op 16 december 2018 wordt er hockeygeschiedenis geschreven. Na een onwaarschijnlijke thriller kronen de Red Lions zich voor het eerst tot wereldkampioen. In een burenduel tegen Nederland wordt er na zestig minuten niet gescoord, zinderende shoot-outs beslissen over de wereldtitel. Daarin nemen onze noorderburen een 0-2-voorsprong, maar België knokt terug en vertoeft een eerste keer in volle extase wanneer De Sloover de winnende treffer lijkt te scoren. Lijkt, inderdaad, want het feest wordt verpest omwille van een voetfout. Een mentale kaakslag, maar de Lions trekken toch aan het langste eind. Eerst Van Aubel en nadien een fantastische Vanasch zorgen nu wel voor het Belgische summum.

Timmers pakt olympisch zilver op koningsnummer zwemmen

Pieter Timmers verrast op de Spelen van Rio vriend en vijand. In een fantastische tijd van 47.80 op de 100 meter vrije slag - het koningsnummer in het zwemmen - kaapt hij tussen de grote kanonnen de zilveren medaille weg. Halverwege keert Timmers als vijfde, waarna hij een fenomenale laatste vijftig meter zwemt. Twintig jaar na Fred Deburghgraeve behaalt België zo weer een olympische zwemmedaille.

Derwael behaalt wereldtitel op brug met ongelijke leggers

Op het WK turnen van 2018 in Doha levert Nina Derwael op de brug met ongelijke leggers een oefening tot in de perfectie af. Met overmacht, ze heeft liefst een half punt voorsprong op dichtste achtervolger Simone Biles, bemachtigt ze de gouden medaille - meteen de eerste Belgische ooit die wereldkampioen in het turnen wordt.

Clijsters wint Australian Open in 2011

Kim Clijsters staat in de Australian Open-finale van 2011 tegenover Na Li. De Chinese wint de eerste set met 6-3, alarmfase oranje voor de Limburgse. Maar Clijsters is mentaal ijzersterk en sleept het tweede bedrijf in de wacht: 6-3. De derde set moet voor de beslissing zorgen. En daarin toont Clijsters zich de betere, Na Li bezwijkt onder de druk: 6-3. Na afloop stromen dikke tranen over de wangen van ‘Aussie Kim’. De Limburgse wint in Melbourne het vierde grandslamtoernooi uit haar carrière, haar eerste Australian Open.

Campenaerts breekt werelduurrecord

Victor Campenaerts staat in het Mexicaanse Aguascalientes voor een loodzware klus: het werelduurrecord van wielericoon Bradley Wiggins breken. ‘Vocsnor’, die zich perfect had voorbereid, vliegt over de wielerpiste. Uiteindelijk zet hij een afstand van 55 kilometer en 89 meter neer, ruim beter dan ‘Wiggo’ (54,526 kilometer). Een historische prestatie van Campenaerts. Hij is de vierde Belg ooit die een werelduurrecord realiseert.

Boonen wint vierde keer Parijs-Roubaix na straffe solo

Boonen zet in 2012 op fenomenale wijze Parijs-Roubaix op zijn palmares. De Belg rijdt ploegmaat Niki Terpstra los uit het wiel en werkt de laatste 52 kilometer op z'n eentje af. Aan applaus geen gebrek op de legendarische vélodrôme. Met de vierde zege in ‘de Helleklassieker’ evenaart Boonen het record van Roger De Vlaeminck.