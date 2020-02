Wat scheelt het? Duplantis raakt lat met elleboog en mist wereldrecord polsstokspringen op een haar MDRW

05 februari 2020

12u21 0 Sport Wat scheelde het? Armand “Mondo” Duplantis strandde op de indoormeeting in Düsseldorf op een zucht van het wereldrecord polsstokspringen. De 20-jarige Zweed was eigenlijk over de lat, maar bleef haken met zijn elleboog. Het record blijft zo voorlopig op de naam van de Fransman Renaud Lavillenie staan.

In het Duitse Düsseldorf stond de eerste indoormeeting van het seizoen op het programma. Traditioneel zijn de atleten dan nog niet in topvorm, maar dat was buiten de 20-jarige Duplantis gerekend. Hij sprong over 6 meter, goed voor een wereldjaarprestatie én een Zweeds indoorrecord.

Gedragen door de sfeer van het publiek deed de Zweed een worp naar het wereldrecord van Renaud Lavillenie. Die sprong bijna zes jaar geleden over 6.17 meter. Duplantis kwam bij zijn tweede sprong heel erg dichtbij, maar raakte de lat met de elleboog.

Nieuwe posterboy

De 20-jarige Zweed is de nieuwe posterboy van de polsstok. Hij verbaasde vorig jaar al vriend en vijand door als nobele onbekende zilver te pakken op het WK in Doha. Hoewel Duplantis geboren is in Amerika, komt hij uit voor Zweden.

Gisteren deed de geweldige sprong van Duplantis veel monden openvallen. Het wereldrecord werd lange tijd als onhaalbaar gezien, maar de sprong van de Zweed deed anders vermoeden. Ook huidig wereldrecordhouder Renaud Lavillenie was duidelijk onder de indruk van de rijzende ster.

Have to be ready soon for it I guess @mondohoss600 🙈🙌🏼 #givememoretimeplease 😇😉 https://t.co/xR5uMvUBpP Renaud LAVILLENIE®(@ airlavillenie) link