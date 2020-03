Wat met EK 2020? UEFA op ramkoers met FIFA in machtsstrijd om miljarden euro’s MORGEN BESPREKEN 55 UEFA-LIDSTATEN TOEKOMST EK 2020 BF

16 maart 2020

00u00 7 Voetbal Morgen is de UEFA aan zet: dan bespreken de 55 lidstaten via een videoconferentie de opties om de Europese clubcompetities in te halen én de toekomst van het EK 2020. Blijft het Europees Kampioenschap deze zomer behouden - al dan niet met publiek - of volgt een uitstel tot december of de zomer van 2021? In dat laatste geval ligt de UEFA op ramkoers met de FIFA.

Op 12 juni zou in principe het Europese voetbalfeest losbarsten, met Rome als gastheer van de openingsmatch. Uitgerekend Italië dus, momenteel een van de zwaarst getroffen landen in de coronacrisis. Nu zowat overal in Europa de nationale competities stilliggen en er een grote onzekerheid heerst wanneer die in te halen vallen, is het een no-brainer dat het EK met 12 juni als startdatum op de helling staat. Ook omdat achter de EK-kwalificatie van de laatste vier landen, via de Nations League-play-offs, nog een vraagteken staat.

Spookvoetbal

Officieel nam de UEFA nog geen standpunt in over de verschuiving van het EK, al lijkt dat dus onvermijdelijk. Morgen weten we al meer, na een videoconferentie met de 55 lidstaten van de UEFA. Ook de European Club Association (ECA), die de belangen van de Europese topclubs behartigt, en de Internationale spelersvakbond FIFPro zijn uitgenodigd om aan het debat deel te nemen.

Binnen de voetbalwereld is al veel gespeculeerd over de mogelijkheden. Het meest drastische maar ook meest onwaarschijnlijke scenario is een volledige annulatie van het EK. Dat zou financieel een krater achterlaten. De optie om het EK te laten doorgaan zonder fans zou voor 'spookvoetbal' zorgen, en houdt weinig rekening met de hoop om nationale en Europese competities alsnog af te werken, mocht het coronavirus toch snel onder controle raken. Het EK uitstellen lijkt een realistischer scenario, omdat de UEFA dan tijd koopt. Bij een uitstel ontstaat wel het probleem dat het EK in het vaarwater komt van andere competities.

Volgens de Britse krant 'Daily Telegraph' is het EK verplaatsen naar december een van de voorstellen binnen de UEFA. Het voordeel: die timing ligt al in lijn met het WK 2022 in Qatar. Gezien de hitte gaat dat niet in de zomer door, maar in november en december 2022. Dat scenario doorbreekt de normale timing van de nationale voetbalseizoenen, maar Europese topclubs die veel internationals afstaan bestuderen al langer hoe ze hun break in functie van dat WK best inplannen. Een EK in december heeft ook wel invloed op de planning van de Nations League en WK-kwalificatieduels voor 2022.

Ook al geopperd is het idee om het EK naar de zomer van 2021 te verhuizen. In de hoop dat het coronavirus tegen dan bedwongen is, geeft dat meer tijd om het EK te reorganiseren en de financiële belangen te vrijwaren. Volgens de 'Sueddeutsche Zeitung' zou het Duitse profvoetbal zich collectief uitspreken pro een verschuiving van het EK naar de zomer van 2021. Ook de Italiaanse voetbalbond zal morgen aandringen op een uitstel van het EK.

Laatste CL- en EL-winnaars

Maar ook een EK in de zomer van 2021 heeft een groot struikelblok. Dan komt de UEFA op ramkoers met de wereldvoetbalbond FIFA. In juni en juli 2021 wil de FIFA uitpakken met het vernieuwde format van het WK voor clubteams. FIFA-baas Gianni Infantino ziet dat als een prestigeproject dat op termijn de concurrentie met de Champions League moet aangaan.

In december 2019 werd het intercontinentale WK voor clubs nog afgewerkt met zeven teams, met Liverpool als laureaat. Maar veel weerklank kreeg dat niet, en dat wil de FIFA veranderen. Voor 2021 heeft Infantino het club-WK gepimpt, met 24 teams uit zes continenten in een vierjaarlijks toernooi, dat op de kalender de plaats van de Confederations Cup inneemt. Voor het Europese continent zijn in principe de vier winnaars van de Champions League en de vier winnaars van de Europa League van de partij. Pittig detail: de primeur van het vernieuwde club-WK is voor China, met Wuhan - waar het coronavirus voor het eerst opdook - als een van de acht speelsteden.

Omdat de internationals van de grootste clubs moeilijk het WK voor clubs en het EK kunnen spelen, moet de UEFA dus de violen zien gelijk te stemmen met de FIFA. En de relatie tussen UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en zijn FIFA-tegenhanger Infantino stond al op een laag pitje - de machtsstrijd draait om miljarden euro's. Infantino hoopt dat zijn geesteskind op termijn de Champions League-business overstijgt, maar beseft dat veel geld op tafel moet komen om de gekwalificeerde Europese topclubs met hun beste spelers voor zijn project te winnen. Volgens de 'New York Times' knoopte de FIFA banden aan met de Amerikaanse investeringsbank Raine Group om 900 miljoen euro te garanderen om het WK voor clubs succesvol te lanceren. Het ziet er dus niet naar uit dat de FIFA in het door corona gewijzigde voetbalecosysteem zomaar een EK in de zomer van 2021 zal toelaten.

ANNULATIE

Zeer onwaarschijnlijk, financieel drama

GEEN UITSTEL, GEEN PUBLIEK

Geen extra ruimte voor nationale en Europese competities

VERPLAATSEN NAAR DECEMBER 2020

In lijn met winter-WK 2022. Wel invloed op Nations League en WK-kwalificatieduels

VERPLAATSEN NAAR ZOMER 2021

In vaarwater van gepimpt WK voor Clubs, prestigeproject van FIFA

Meer over EK

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

UEFA

FIFA

sportorganisatie