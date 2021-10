Wat ís het, waar trek je ze en hoe duur is het? Acht vragen over revolutionaire 3D-lijn beantwoord

Wielrennen Oliver Naesen in HLN Sportcast: “Ik denk dat het vermoeiend is om Wout van Aert te zijn”

6:31 Wout van Aert (27) sloot z'n seizoen af met een zevende plaats in Parijs-Roubaix - net als op het WK niet helemaal waar hij op hoopte. Toch is het jaar van Van Aert meer dan geslaagd, vinden Tom Boonen, Oliver Naesen en Thomas De Gendt in HLN Sportcast. “Hij is de ‘God of Cycling’”, zegt Naesen. “Als je je dan niet goed voelt...”