Wat een slot: Standard gooit in minuut 99 zege te grabbel in wedstrijd vol suspense

Jupiler Pro LeagueAi ai Standard. De Rouches leken op weg om onder nieuwe coach Luka Elsner een eerste resultaat neer te zetten, maar draaide dat even anders uit. In de tien minuten blessuretijd door lang oponthoud nadat de VAR ironisch genoeg zeven minuten nodig had om de 3-0 van Dragus af te keuren , scoorde eerst Mercier en daarna Kaba. Zij wisten de goals van Tapsoba en Dragus uit en zo eindigde het in Luik na een onwaarschijnlijke slotfase op 2-2.

Elsner hield geen tabula rasa voor zijn eerste match als coach van Standard, maar haalde wel enkele spelers van onder het stof. Dussenne kreeg een basisplek en Carcela begon op de bank. Die twee waren onder Leye nog volledig uit beeld. Dragus en Tapsoba kregen voor het eerst dit seizoen een startbewijsje voorin. Een complete metamorfose onderging Standard in elk geval nog niet. De fans vroegen om strijders en grinta, maar alle twijfels speelden de Rouches alles behalve van zich af. Schrijvers kreeg zelfs de eerste échte kans van de match na een slim pasje van De Sart, maar hij trapte te zwak in de handen van Bodart. OHL begon op Sclessin met Schrijvers als diepste man en Mercier zo dicht mogelijk in zijn beurt. Een experimentje van Brys die daarmee na zes draws en één enkele zege nog eens een driepunter hoopte op te pikken.

Volledig scherm Luka Elsner. © Photo News

Standard sprokkelde wel wat hoekschoppen en drukte OHL achteruit, maar het aanvalstrio Dragus-Klauss-Tapsoba wist niet voldoende kwaliteit in hun laatste actie te leggen om écht aan kansen te komen. Dragus maakte het meest van zijn eerste match in de basis, maar ook de Roemeen moest heel lang zoeken voor dat rendement opleverde. Vlak voor rusten zette hij zich door en legde hij af voor Klauss. Die trapte in de draai en Romo had zoveel moeite met dat schot dat Tapsoba in de rebound eenvoudig kon scoren. Als de kwaliteit maar zo en zo is, kan het dus ook op opportunisme.

VAR keurt na 7 (!) minuten 3-0 af

Of met de hulp van doelman Romo. Dragus mocht dan wel alleen op de Venezolaan af, maar het slappe handje dat hij tegen diens doelpoging zette, volstond niet om de 2-0 te voorkomen. Tot verbazing van de doelpuntenmaker zelf. 2-0 en Dragus deed er haast meteen eentje bij. Hij omspeelde deze keer Romo en trapte binnen. Alleen ging de vlag snel omhoog. Toch maar even die nieuwe rode 3D-lijn trekken, dachten VAR Jan Boterberg. Dat nam echter een zevental minuten in beslag om uiteindelijk de goal toch af te keuren, tot ongenoegen van het thuisplubliek.

Volledig scherm De VAR-lijn. © Eleven Sports

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Brys wachtte nog eventjes en bracht dan met Kaba een extra spits. Toch was het een verdediger die bijna voor de aansluitingstreffer zorgde. Op hoekschop van Mercier kopte Dewaest op de lat. OHL moest wel en zo kwam er ook meer ruimte voor Standard. Klauss trapte voorlangs. Elsner had met Carcela intussen nog een verloren zoon tussen de lijnen gebracht. De chouchou van Sclessin werd door de fans alvast warm onthaald.

Parel van Mercier in knotsgekke slotfase

OHL kreeg in het slotkwartier niet meteen meer tempo in de match, maar Standard kroop zó ver achteruit dat het zelf op zoek ging naar problemen. In de 10 minuten extra tijd door het lange VAR-oponthoud ging het nog helemaal fout voor de Luikenaars. Eerst scoorde Mercier, en hoe. De Fransman haalde verschroeiend uit en liet Bodart kansloos. Sclessin moest nog enkele minuten bibberen en toen in de allerlaatste seconden de Luikse defensie de bal niet weg kreeg, kon Kaba in de 99ste minuut eenvoudig de 2-2 maken. Een delirium voor OHL, een complete ontnuchtering voor de Luikenaars. De Luikse fans roerden zich haast meteen en toen er vlakbij Romo een voetzoeker ontplofte, maakte ref Van Damme maar meteen een einde aan de match die de Rouches dus nog volledig uit handen gaven in blessuretijd. Ze kregen opnieuw een fluitconcert over zich heen. Slotsom: Elsner heeft nog een hoop werk. OHL trok met een deugddoend puntje naar huis.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.