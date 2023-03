Wanneer zelfs de postbode met z'n busje niet boven geraakt: Koppenberg ligt er spekglad bij

Time-out Cristiano Ronaldo showt het nieuwste pronkstuk van zijn absurd wagenpark: een Bugatti van meer dan 8 miljoen

Hij had hem al twee jaar geleden besteld, maar nu is Cristiano Ronaldo ook voor het eerst in het straatbeeld gespot in zijn Bugatti Centodieci, een exclusieve wagen waarvan er maar tien in de wereld gemaakt zijn. Het wagenpark van de Portugees overschrijft makkelijk de 20 miljoen euro . Een kijkje in een van de vele luxevertrekken van de Portugees vol met exclusieve supercars.