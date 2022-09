WADA zet pijnstiller tramadol vanaf 2024 op verboden lijst

Voetbal Een exclusieve babbel met Ronaldinho: “Courtois, De Bruyne... Waarom zouden jullie in Qatar geen wereldkam­pi­oen kunnen worden?”

Een gewezen wereldvoetballer demonstreert zijn kunstjes morgenavond in de Gentse Ghelamco. Ronaldinho (42) is de ster in een galamatch tussen AA Gent en Standard, wij konden de oud-wereldkampioen en winnaar van de Gouden Bal strikken voor een exclusieve babbel. Over zijn carrière, die befaamde match in 2002 en de Rode Duivels. “Ik plaats hen en Brazilië nog steeds op dezelfde hoogte.”

21 september