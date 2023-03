Waarom Wout van Aert en Lotte Kopecky tegenwoordig... bakpoeder eten

BASKETBAL BASKET ACTUA. Oostende wint en komt naast Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen aan de leiding in Elite Gold *

Geen problemen voor de Belgische top drie in Elite Gold. Oostende bezorgde een tegenvallend Den Bosch een derde verlies op rij: 82-56. * Ook Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen wonnen en blijven ongeslagen in de Elite Gold. Giants won met een twintiger tegen Leeuwarden (83-63). Kangoeroes haalde de sloophamer boven tegen Zwolle (101-62). * Elite Gold telt nu vijf coleiders. Een mooie uitgangspositie voor de strijd om de polepositie in de play-offs. *