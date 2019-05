Bingoal Gesponsorde inhoud Waarom je geen politicus hoeft te zijn om te verdienen aan de verkiezingen Aangeboden door Bingoal

20 mei 2019

11u00 0

Op zondag 26 mei moeten we met z’n allen weer bolletjes gaan kleuren in de plaatselijke turn- of parochiezaal. We moeten drie keer stemmen: voor de federale verkiezingen (de Kamer), voor het Vlaams Parlement en voor het Europees Parlement. Weet jij al wie jouw stem krijgt? En denken de anderen er ook zo over? Net zoals bij sportwedstrijden kan je bij Bingoal nu ook voorspellen wat de resultaten van de stembusgang zullen zijn. Welke partij wint de verkiezingen en wie krijgt de meeste voorkeursstemmen? Uiteindelijk hebben we het er allemaal over, maar dit jaar kan je er dus ook nog een aardig zakcentje mee verdienen!

Zie je door de bomen het bos niet meer? We geven je graag wat inspiratie.

De populairste politicus – Bart De Wever – N-VA

Bart De Wever, de populairste politicus van ons land, wordt door N-VA als stemmenkanon ingezet in Vlaanderen. Hij is de Antwerpse lijsstrekker voor het Vlaams Parlement en stelt zich kandidaat als Vlaams minister-president. Als hij hierin slaagt, zal hij zowel de burgemeesterssjerp als het voorzitterschap van N-VA doorgeven aan een partijgenoot. Vorige maand liep hij een marathon, dus als Bart ergens voor gaat, dan gaat hij er ook écht voor. Zal Bart zijn slag thuis halen?

What are the odds? Voor elke ingezette euro op Bart De Wever, win je slechts 1,35 euro. Ter vergelijking: als je die ene euro inzet op Hilde Crevits, kan je er 5 euro van maken.

De vrouwelijke kandidaat-premier - Gwendolyn Rutten – Open VLD

Gwendolyn Rutten, the lady in blue. Gwendolyn doorzwom al meerdere wateren in de Belgische politiek. Sinds 2012 is ze de voorzitster van Open-VLD. Toen haar mandaat in het federaal parlement afliep werd ze verkozen in het Vlaams Parlement, om zich nu toe te leggen op het burgemeestersambt in Aarschot. Gwendolyn steekt het niet onder stoelen of banken: ze is klaar om de eerste vrouwelijke premier van België te worden. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, maar denkt de kiezer er ook zo over?

What are the odds? Vier tegen één dat Gwendolyn de volgende premier wordt: dan maak je van één euro meteen vier euro.

De witte konijnen – Goedele Liekens en Lynn Wesenbeek – Open VLD

Open VLD heeft dit jaar twee VTM-coryfeeën van het eerste uur binnengehaald. Goedele Liekens, de vrouw die haar volk zonder schroom over vagina’s deed praten, waagt nu namelijk haar kans in de politiek. De bekendste seksuologe van België komt als goodwillambassadrice van de Verenigde Naties al bijna twintig jaar op voor vrouwenrechten, de preventie van HIV en vrouwen op de vlucht. Ook Lynn Wesenbeek prijkt sinds kort op de Open VLD-lijst als lijstduwer voor de Europese verkiezingen. Lynn was omroepster en nieuwsanker, is presentatrice en schrijft boeken. Lynn staat op een (vrijwel) onverkiesbare plaats, maar de bolletjes naast haar naam helpen de partij wel stevig vooruit in Europa. Worden deze witte konijnen een succesverhaal voor Open VLD?

What are the odds? Als Goedele verkozen wordt, verandert één euro inzet in 1,14 euro. Met Lynn Wesenbeek valt dan weer meer te verdienen: als zij verkozen wordt, win je 8 keer je inzet.

De uitdager – Kristof Calvo - Groen

Groen deed het bijzonder goed bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Bart De Wever voelt de hete groene adem in zijn nek. Als 23-jarige was Kristof Calvo in 2010 het jongste rechtstreeks verkozen Kamerlid ooit in België. Kristofs stokpaardje is het klimaat en hij wil van de bedrijfswagens af. Kristof als premier, is dat mogelijk? Blijft Charles Michel aan zet, komt Jan Jambon oprukken, of wordt het Alexander De Croo?

What are the odds? Als Kristof Calvo de volgende premier wordt, verandert één euro inzet in vijf euro.

De outcast – Dries Van Langenhove – Vlaams Belang

Niemand heeft het afgelopen jaar voor zulke gemengde gevoelens gezorgd als Dries Van Langenhove. Sinds de ‘Pano’-reportage kent iedereen ideale schoonzoon Dries als leider van het inmiddels beruchte clubje Schild & Vrienden. Is naar eigen zeggen tegen partijpolitiek, dus komt hij in Vlaams-Brabant als onafhankelijke lijsttrekker op voor Vlaams Belang. Daar wordt hij de concurrent van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), de man wiens lezingen hij ooit nog ging beveiligen, maar voor wie hij tegenwoordig snoeihard is.

Wie écht een gokje wil wagen, kan op Dries inzetten als de volgende premier. Bij winst ontvang je maar liefst het tweehonderdvoudige van je inzet.

De comeback – Joke Schauvliege – CD&V

Haar ongelukkige uitspraken over de klimaatspijbelaars en de Staatsveiligheid hebben haar de ministerpost gekost, maar Joke Schauvliege krabbelt weer recht na haar zelfgekozen ontslag. Joke is lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen. Bij veel natuurliefhebbers heeft Joke haar krediet verloren, maar vergis je niet, in Oost-Vlaanderen heeft ze nog steeds een grote achterban.

Wordt Joke opnieuw minister van Natuur, Landbouw en Omgeving? De odd staat op 10, dus je kan je inzet vertiendubbelen.

