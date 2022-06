Waarom Ecuador het nieuwe beloofde land voor onze Belgische topclubs is: “Ze zijn atletisch, wendbaar, snel en betaalbaar”

JUPILER PRO LEAGUERacing Genk, Anderlecht en Antwerp: onze topclubs doen tegenwoordig graag zaken in Ecuador. Waarom? “De markt is er nog niet verzadigd en vooral: de transferprijzen vallen mee. Argentijnse of Braziliaanse toptalenten zijn in principe amper te betalen voor Belgische ploegen. In Ecuador is bovendien heel veel kwaliteit.”