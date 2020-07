Bingoal Gesponsorde inhoud Waarom de Vlaamse kasseispecialisten zo moeilijk ‘Strade Bianche’ kunnen winnen Aangeboden door Bingoal

23 juli 2020

Onze Vlaamse kasseispecialisten zijn gek van de Strade Bianche. Ze staan er steevast met hoge ambities aan de start. Maar vooralsnog slaagden slechts twee landgenoten erin te winnen: Philippe Gilbert (2011) en Tiesj Benoot (2018). Niet toevallig twee klassiekerspecialisten die ook een aardig stukje kunnen klimmen.

In amper tien jaar tijd groeide de Strade Bianche uit tot een monument onder de wielerklassiekers. Niet alleen de wielerfan zal op 1 augustus aan het tv-scherm gekluisterd zitten, ook de renners zelf zullen in de straten van Siena staan popelen om de Toscaanse heuvels en grindwegen te bestormen. En nee, niet alleen omdat ze eindelijk weer mogen koersen, maar ook omdat ze de Italiaanse klassieker adoreren.

“Vanwege de onverharde wegen, het landschap en de heroïek die ermee gepaard gaat, is het een van mijn favoriete wedstrijden op de kalender”, vertelde Greg Van Avermaet jaren geleden al. Wout van Aert, die net als Van Avermaet al twee keer op het podium stond in Siena, bevestigt: “Het is een unieke koers. Offroadkoersen schieten als paddestoelen uit de grond, maar de Strade Bianche is de enige echte. Waar bij ons kunstmatig wordt gezocht naar stukjes grind, is het in Toscane gewoon een aaneenschakeling van doorgangswegen tussen dorpen. Soms tot tien, twaalf kilometer lang. Kippenvel om naar te kijken, maar ook om er zelf over te rijden.”

Als je met Alaphilippe naar de Via Santa Caterina gaat, ben je gezien Wout van Aert

Van Avermaet neemt het woord heroïek in de mond, en Van Aert weet als geen ander wat de Olympische kampioen bedoelt. Bij zijn debuut in 2018 viel Van Aert op de steile Via Santa Caterina, de slotklim, immers letterlijk om van vermoeidheid. Zwalpend reed hij op schilderachtige Piazza del Campo over de finish. De beelden gingen de wereld rond en staan op het netvlies van menig wielerfan gegrift. “Ik word er nog steeds over aangesproken”, lacht Van Aert. “Dat moment bepaalt, samen met die derde plaats bij mijn debuut, mee mijn liefde voor die koers.”

Los van het sprookjesachtige landschap is er nog een factor die de Toscaanse klassieker zo mooi maakt, met name het deelnemersveld: een mix van specialisten van zowel de Vlaamse - als de Waalse klassiekers, bovendien nog eens aangevuld met een aantal betere ronderenners. Alleen in de Strade Bianche kan een kopgroep bestaan uit Wout van Aert, Julian Alaphippe en Romain Bardet. Dat maakt het ook zo prestigieus om de wedstrijd op je erelijst te schrijven. Maar net daar wringt het schoentje.

Greg Van Avermaet was de voorbije tien jaar nochtans omnipresent: negende in 2011, vijfde in 2012, zesde in 2013, tweede in 2015, zesde in 2016, tweede in 2017 en zesde in 2019. Sep Vanmarcke werd vierde in 2015. En Wout van Aert werd de voorbije twee edities telkens derde. Drie toppers die zonder tegenslag altijd mee het Vlaamse voorjaar kleuren, voelen zich ook in de Strade Bianche als een vis in het water. Maar winnen is o zo moeilijk. De voorbije tien jaar slaagden met Philippe Gilbert en Tiesj Benoot er slechts twee Belgen in hun naam op de erelijst te schrijven.

Van Aert verduidelijkt: “De wedstrijd is me op het lijf geschreven. Die grindstroken liggen me. Het technische aspect ervan speelt in mijn voordeel. De helligen zijn niet super lang. Ze zijn vaak in trapjes te beklimmen en je ziet steeds de top. Dat maakt het iets gemakkelijker om je te forceren. La Redoute (bekende helling in Luik-Bastenaken-Luik, red), dat is vijf minuten aan een stuk klimmen en dan heb ik geen verhaal tegen mannen die tien kilogram minder wegen. Maar hier kan je veel compenseren met kracht en techniek. Daarnaast loont aanvalllend koersen. Toch die twee keer dat ik er aan de start stond. Met dúrven koersen kom je ver en dat ligt me wel. Alleen… Dan wacht in volle finale nog die slotklim, hé. Jongens als Alaphilippe, Valverde, Fuglsang. Als ik daar mee naar de Via Santa Caterina ga, ben ik altijd gezien.”

Dus is het voor de specialisten van de Vlaamse voorjaarsklassiekers kwestie om alleen te finishen. Tenzij je Philippe Gilbert, Tim Wellens of Tiesj Benoot heet en naast de Vlaamse kuitenbijters ook een Ardense helling kan overleven.

