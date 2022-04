Waarom de play-offs in NBA ook dit jaar weer voor spektakel zullen zorgen: van jong geweld tot een fameuze klepper en favorieten vol onzekerheden

NBADe tijd van het jaar is weer aangebroken: play-off-basketbal. De NBA maakt zich op voor het altijd spectaculaire sluitstuk van het seizoen. Deze nacht plaatsten de Atlanta Hawks en de New Orleans Pelicans zich voor de twee laatste plekjes , vanavond kan de show losbarsten. Hier volgen zes dingen om naar uit te kijken in deze play-offs: maken de Suns het dit jaar wel waar? Stijgt Harden eindelijk eens boven zichzelf uit in het naseizoen? En geraakt Doncic nu wel uit de eerste ronde?

Memphis vs Minnesota: jong geweld legt elkaar het vuur aan de schenen

Sinds dinsdagnacht zijn de Minnesota Timberwolves zeker van de play-offs. Hun tweede deelname in 17 jaar. In de eerste ronde krijgen ze direct een (onverhoopte) favoriet in het Westen voorgeschoteld: de Memphis Grizzlies. Het op een na jongste team in de NBA met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar, maar ook het op een na beste team in de NBA met een winstpercentage van 68%.

De clash wordt een strijd tussen twee piepjonge ploegen, want ook de Timberwolves kennen een gemiddelde leeftijd van amper 24,9 jaar. Ze zijn daarmee het op vier na jongste team in de competitie. Al zegt dat niets over hun scorend vermogen: de Timberwolves maken het meeste punten per wedstrijd in de NBA met net geen 116 up.

Ja Morant, Jaren Jackson Jr. en Desmond Bane versus Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards en D’Angelo Russell. Dat kan alleen maar vonken geven. Memphis als favoriet, maar Minnesota als niet te onderschatten underdog. Hun play-off-kwalificatie, en de steengoede partij van Edwards, zal hun ongetwijfeld een gigantische boost geven. Kijk maar naar de emoties die loskwamen bij Patrick Beverley. Alsof de Timberwolves net kampioen waren gespeeld.

Volledig scherm Ja Morant © AP

Geraakt Doncic’ Dallas eindelijk uit de eerste ronde?

In zijn eerste vier NBA-jaren haalt Doncic drie keer de play-offs. Geen slecht gemiddelde, maar de voorbije twee seizoenen vlogen ze er wel telkens in de eerste ronde uit. Tweemaal tegen de LA Clippers, toen nog met Paul George én Kawhi Leonard. Dallas streed, Doncic trok hier en daar een wedstrijd eigenhandig over de streep, maar ging tweemaal de boot in. Geen schande, maar dit jaar is de tweede ronde toch een must. Uitzonderlijk spelen ze eens niet tegen de LA Clippers, wel tegen de Utah Jazz. Op het eerste gezicht lijkt dat een haalbare kaart. Utah begon sterk, maar kende vanaf nieuwjaar een zeer wisselvallig seizoen.

Bij de Mavericks is er wel één grote zorg: Luka Doncic blesseerde zich aan de kuit in de allerlaatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Toen er niks meer op het spel stond. Teams als bijvoorbeeld de Milwaukee Bucks lieten hun sterren in Antetokounmpo, Middleton en Holiday wél rusten, Dallas deed dat niet. Zo mist de Sloveen al zeker de eerste wedstrijd vanavond. Als dat maar goed komt.

Volledig scherm Luka Doncic blesseerde zich in de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen de Spurs © AP

Dé klepper van de eerste ronde: Boston Celtics vs Brooklyn Nets

Twee topfavorieten voor eindwinst ontmoeten elkaar al in de eerste ronde. Na een geteisterd seizoen met blessures bij Durant, vaccinatieproblemen bij Irving en een ruildeal rond Harden tuimelden de Nets naar beneden in het klassement en moesten ze nog kwalificatiewedstrijden spelen om de play-offs te halen. Dat lukte, en nu krijgen ze in de Celtics onmiddellijk een serieuze klepper voorgeschoteld.

Het is een heruitgave van de eerste ronde van vorig seizoen. Toen waren de rollen omgedraaid: de Nets als tweede in het Oosten en de Celtics als zevende. De krachtverhoudingen tussen beide ploegen bleken vorig jaar al snel duidelijk. Ondanks 40 en 50 punten van Jayson Tatum verloren de Celtics met 4-1.

Dat kan dit jaar wel eens volledig anders worden. De Celtics zijn, samen met de Phoenix Suns, dé ploeg in vorm. Net na nieuwjaar stonden de Celtics nog achtste met meer nederlagen (21) dan zeges (20). Nu? Tweede. In die tijdspanne wonnen ze er 31 en verloren ze er amper 10.

Volledig scherm Jayson Tatum © AP

De Nets zijn gewaarschuwd. Al kan het Kevin Durant weinig schelen tegen wie ze spelen: “Wat maakt het uit? Gooi gewoon de bal omhoog en speel.” Met diezelfde mentaliteit versloegen de Brooklyn Nets dinsdagnacht de Cleveland Cavaliers om de zevende plaats in het Oosten veilig te stellen. Met dank aan een dodelijk efficiënte Kyrie Irving die in de eerste helft tegen zijn ex-ploeg geen schot miste.

Ze zullen diezelfde Kyrie nodig hebben tegen de Celtics, nog een van zijn ex-ploegen. Hij vertrok met ruzie uit Boston. Dat is ook de reden waarom hij in de play-offs vorig seizoen het parket reinigde met salie, om geesten en kwade energieën te verdrijven. Met succes. Herhaalt hij zondag dat ritueel?

Maken de Suns het dit seizoen wel waar?

De Phoenix Suns zijn als een feniks uit hun assen herrezen. In drie jaar tijd evolueerden ze van de slechtste naar de beste ploeg in de NBA. De kroon op hun werk werd ei zo na een kampioenschap vorig seizoen. Ze verloren in de finales tegen de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo. Dit seizoen zijn de Suns mogelijk nog beter. Statistisch gezien speelden ze hun beste seizoen aller tijden en hengelden ze met McGee en Biyombo twee centers binnen om meer lengte onder de ring te hebben. Een van de redenen waarom de Bucks hen vorig seizoen versloegen.

Coach Monty Williams werd alvast uitgeroepen tot beste coach van het seizoen en Mikal Bridges is nog in de running om de prijs voor de beste verdediger van het seizoen op zijn conto te schrijven.

De Suns’ geheim is het geheel: het trio Booker, Ayton en Paul, de defensieve duizendpoot in Bridges en de grimmigheid in Crowder.

Fit blijven wordt dé sleutel tot succes. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral met Chris Paul in de rangen, die zich niet zelden op cruciale momenten blesseert.

Volledig scherm De drie van Phoenix: DeAndre Ayton, Devin Booker en Chris Paul © AP

Philadelphia blijft een vraagteken: kan Harden eindelijk eens schitteren in de play-offs?

Met mogelijke MVP Joel Embiid, dodelijke scorer James Harden en jong talent Tyrese Maxey lijken de Philadelphia 76ers meer dan ooit klaar voor een ‘Championship run’. Maar dan moet Harden eindelijk eens zijn vorm van in het reguliere seizoen doortrekken in de play-offs. ‘The Beard’ doet het historisch telkens slechter in het naseizoen. Een uitstekende Harden wordt een must willen de Sixers kans maken op het kampioenschap.

Een eerste obstakel voor Philadelphia worden de Toronto Raptors. De Canadezen zijn niet te onderschatten, maar zouden normaal geen probleem moeten vormen voor ‘Philly’. Eén aderlating: Matisse Thybulle, uitstekende verdediger, mag niet spelen in Toronto. Daar geldt nog steeds een vaccinatieverplichting en de Australiër nam maar één prik.

Bij winst komen de Sixers hoogstwaarschijnlijk uit tegen de nummer 1 in het Oosten: de Miami Heat. Dat worden wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken.

Volledig scherm James Harden en Joel Embiid © AFP

Warriors met of zonder Curry?

Ook kopzorgen bij de Golden State Warriors. Hun superster Stephen Curry verrekte enkele weken geleden zijn enkelbanden tegen de Boston Celtics. Marcus Smart, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, dook naar de bal, maar had vooral Curry’s enkels mee. De superster hield het direct voor bekeken. Hij speelde amper 13 minuten en keerde niet meer terug. Een woeste Steve Kerr, coach van de Warriors, beschuldigde Smart van vuil en gevaarlijk spel.

En zo speelde het trio Curry-Thompson-Green amper één volledige wedstrijd samen dit seizoen. Het zijn nochtans zij drie die de Warriors dit seizoen kampioen moeten maken. Nu moeten ze eerst Curry zien te recupereren. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds uit, al is de point guard er zelf van overtuigd dat hij vannacht zijn rentree kan maken tegen de door blessures geteisterde Denver Nuggets van huidige MVP, Nikola Jokic.

Curry liet weten dat hij niet per se 100 procent fit hoeft te zijn om te spelen: “Als ik het gevoel heb dat ik het team kan helpen en een bijdrage kan leveren, dan zal ik spelen. Ik zal proberen de best mogelijke versie van mezelf te zijn. Ik heb er veel vertrouwen in dat ik ons team kan helpen om te winnen.”

Zolang hij zijn kwetsuur maar niet erger maakt. Curry’s blessureverleden verraadt dat hij niet de sterkste enkels heeft. Geen wonder dat hij ze allebei telkens stevig inpakt. Het mocht niet baten.

Volledig scherm Curry met stevig ingepakte enkels © USA TODAY Sports

