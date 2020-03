Waar wordt er dit weekend wél nog gesport? Persoon bokst in Londen, Neuville in WRC Rally van Mexico DMM/VH

13 maart 2020

08u38 0 Coronavirus in de sport Streep door het wielervoorjaar, streep door veel nationale voetbalcompetities, streep door het basketbal en het volleybal. Wereldwijd tot begin april. Waar wordt überhaupt nog gesport?

Coronavirus of niet, het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) boksen in de Copper Arena in Stratford blijft dit weekend gewoon op de agenda staan. Delfine Persoon en haar trainer Filiep Tampere reisden gisteren met de Eurostar probleemloos naar Londen. Vandaag om 17u staat de loting op het menu. De 35-jarige politie-inspectrice is geen reekshoofd. “Als we nu plots te horen zouden krijgen dat het toernooi toch zou worden geannuleerd, zou dat jammer zijn”, vertelde ze. “Boksen is wel een contactsport, maar we zijn voorzichtig en ik ga er alles aan doen om mijn kans te grijpen.”

De mogelijkheid bestaat altijd dat de Britse regering vandaag alsnog ingrijpt. In heel Europa worden namelijk belangrijke sportevenementen afgelast. Een andere optie kan zijn dat het OKT zonder publiek wordt afgewerkt. In totaal boksen 350 boksers uit 50 landen voor 77 olympische tickets. Onder hen opvallend genoeg ook 13 Italianen - zij vlogen vorige week al naar Londen, voor Italië zijn landsgrenzen sloot.

Brecel actief op Gibraltar Open

Met Luca Brecel is er nog een sport-Belg actief in competitie vandaag. Onze 25-jarige landgenoot stond in het snooker op de Gibraltar Open oog in oog met Ken Doherty. Brecel won zijn eerste ronde met knappe 4-1-cijfers van de Ier. Het toernooi in Gibraltar gaat zonder tegenbericht door tot zondag 15 maart.

Neuville in Mexico aan het werk

Opvallend: ook de rallysport stopt er voorlopig niet mee. De WRC-manche van Mexico is gewoon van start gegaan met de shakedown. Onze landgenoot Thierry Neuville won trouwens de eerste twee proeven in Mexico. Nochtans zijn de gevolgen van het coronavirus in de internationale en nationale autosport meer dan voelbaar. De GP Formule 1 in Australië is afgelast, de wedstrijden in de Formule E zijn hoogstwaarschijnlijk opgeschort tot midden juni en diverse regionale rally’s gaan niet door.

Stage win in SS1 and SS2 of @RallyMexico 👊🏼



After SS2

1. Neuville & @nicolasgilsoul

2. Evans +1.1

3. Tänak +1.9

4. Suninen +2.0

5. Sordo +2.3

6. Ogier +2.5#WRC #RallyMexico #HMSGOfficial pic.twitter.com/6Cb3dNgSHr Thierry Neuville(@ thierryneuville) link

Laatste rit geschrapt Parijs-Nice

Ook de zesde rit in Parijs-Nice van Sorgues naar Apt gaat vandaag nog van start. Het is de voorlaatste kans voor de renners om Maximilian Schachmann uit de gele leiderstrui te fietsen. De slotetappe van zondag wordt geschrapt. De rit van morgen met aankomst bergop in Valdebloire gaat wel nog door. Het was al de hele week twijfelachtig of de Koers naar de Zon wel helemaal gereden zou worden. Bahrain-McLaren, de ploeg van Dylan Teuns, besliste om niet meer te starten.

Over Paris-Troyes (zondag) en de Classic Loire Atlantique (28 maart) is ook nog geen beslissing genomen. Tot nader order gaan die koersen door, maar echt logisch zou dat niet zijn. Vraag is of de wielerploegen zelf wel nog gaan starten aan die wedstrijden. De GP Denain (19 maart) is in elk geval wel ook afgelast. Vorig jaar was Mathieu van der Poel er nog de beste.