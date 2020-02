Waar is Clijsters de volgende weken te zien? Eerst nog korte adempauze, dan focus op toernooien in Mexico en VS Bart Fieremans

18 februari 2020

07u45 2

Na haar aftrap in het sterk bezette Dubai last Kim Clijsters een korte adempauze in om volgende maand een reeks toernooien op het Amerikaanse continent af te werken. Haar tweede toernooi speelt ze in het lager gedoteerde Monterrey (Mexico), waar ze oorspronkelijk haar comeback gepland had. Ook voor Indian Wells en Charleston heeft ze zich al ingeschreven. Mocht Indian Wells tegenvallen, valt het niet uit te sluiten dat Clijsters nog ingaat op een wildcard van Miami.

Al geëngageerd:

WTA Monterrey (Mex, 2-8 maart)

WTA Indian Wells (VS, 12-22 maart)

WTA Charleston (VS, 6-12 april)

Vraagteken:

WTA Miami (VS, 25 maart-5 april)

Fed Cup finaleweekend Boedapest (Hon, 14-19 april)

