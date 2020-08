Waanzin: coureur laat zich aan 220 km/u van motor vallen omdat remmen het begeven GVS

23 augustus 2020

16u42 2 Motorsport Gekke taferelen in de MotoGP. Toen de remmen het begaven, twijfelde Maverick Vinales geen moment om van zijn Yamaha te stappen. Halsbrekende toeren, de 25-jarige Spanjaard reed op dat moment 220 km/u. Wél de juiste keuze: de motor crashte en vloog meteen in brand.

Na vijftien ronden op het circuit van Spielberg in Oostenrijk werkten de remmen van de Yamaha van Vinales plots niet meer. De Spanjaard aarzelde geen moment en stapte van zijn tuig. Niet evident, op dat moment reed hij liefst 220 km/u. Vinales maakte een smak en gleed over het asfalt, maar slaakte een zucht van opluchting. Zijn motor crashte immers tegen de boarding en vloog onmiddellijk in brand.

De officials twijfelden niet om de race af te vlaggen, nadien kwam een herstart - de Portugees Miguel Oliveira kroonde zich uiteindelijk tot winnaar. Vinales liet zich ondertussen medisch onderzoeken, maar er kwamen geen verwondingen aan het licht. Hij is overigens niet van de minste: Vinales stond voor de crash derde in het klassement.

🏍️ | RODE VLAG! Geen remmen voor Maverick Vinales en hij doet wat hij moet doen... Hij duikt eraf.



We krijgen een herstart in de #AustrianGP #MotoGP

Live op Eurosport 1 en de Eurosport Player pic.twitter.com/k4vsFkQ4Gc Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

“Kijk eens met wat voor snelheid hij afstapt”, vertelden de Nederlandse commentatoren van Eurosport. “Hij doet het wel bijdehand hoor. Hij laat zich van de motor glijden, en dan hoeft het niet per se fout te gaan. Je hoort hem ook nauwelijks afremmen. Dus dacht ie: ‘ik verlaat het schip, want dit komt niet goed’. Goed gereageerd, maar de frustratie zal mega zijn. Zo’n technische fout kan echt niet.”

