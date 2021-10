Vuurwerk-incident met doelman Romo: Standard vindt dader en belooft zware straf

Racing Genk De dolle twee minuten in beeld: Onuachu laat twee penalty’s liggen en vraagt aan ploegmaats of hij zich alleen mag gaan veront­schul­di­gen bij fans

0:12 Paul Onuachu als onverwachte antiheld. Dertien minuten voor tijd ging hij neer in de zestien: penalty. De Nigeriaan zelf achter de bal, maar hij trapte in het midden van de goal - Koffi pareerde. De Charleroi-doelman was een fractie van een seconde te vroeg van z’n lijn (zie video bovenaan). Herkansing voor lange Paul. Onuachu mikte de twee elfmeter een pak beter in de hoek, maar alweer zat Koffi erbij (zie video hieronder). Dit keer met een vinger. Koffi als grote Carolo-held.