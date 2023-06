Vroege vluchter Wout van Aert “gokt en verliest”, maar is klaar voor de Tour: “Mijn vormpeil is stijgende”

Het duo trok er op 60 kilometer van de streep vandoor en zag de voorsprong op het peloton stijgen tot maximaal een minuut. Na hard werk van Alpecin-Deceuninck en een eerste prikje van Evenepoel was het liedje uitgezongen van Van Aert en Lampaert. Uiteindelijk zou het Evenepoel zijn die de tricolore pakte. “Gegokt en verloren”, aldus Van Aert. “Toen ik met Yves voorop kwam, geloofden we er beiden in. We hebben alles gegeven, maar het mocht helaas niet baten. Mijn vormpeil is stijgende. Ik ben klaar voor de Ronde van Frankrijk.”