Vorig jaar voetbalden 28.000 meisjes in Vlaanderen. Maar hoe gemengd zijn onze sportclubs echt?

Van Lotte Kopecky tot Imke Courtois, van de Belgian Cats tot de Red Panthers: vrouwen zijn steeds prominenter aanwezig in de Belgische sportwereld. Met Internationale Vrouwendag op de agenda en Vlaanderens mooiste in het vooruitzicht maken we de balans op: zo gemengd zijn onze Vlaamse sportclubs echt.

De tijd dat sport louter een mannengebeuren was, ligt gelukkig al een eind achter ons, maar de inhaalbeweging gaat trager dan gehoopt. In 2014 was 39 procent van alle sporters binnen de Vlaamse sportclubs vrouw. In 2018 steeg dat aantal naar 41 procent. We halen nog lang niet de beoogde vijftig procent en vooral op het voetbalveld is er nog werk aan de winkel. Vorig jaar telde Voetbal Vlaanderen 28.000 voetballende meisjes en dat is te danken aan een opmerkelijke groei van 35 procent in vergelijking met 2017. Dat moet nog beter.

Dat streven naar gelijkheid is er niet alleen in de sportwereld. In een ideale wereld bestaat de werkvloer in elk bedrijf straks voor de helft uit mannen, voor de helft uit vrouwen. En in diezelfde ideale wereld krijgen de Paralympische Spelen net zoveel zendtijd op tv als de Olympische Spelen en worden alle wedstrijden van de Red Flames live uitgezonden. Allemaal volgens het principe van inclusiviteit: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, godsdienst, geslacht, beperking of wat dan ook.

Kopecky naast Van Aert

De voorbije jaren zijn er grote stappen gezet om elke club of vereniging nog inclusiever te maken. Zo stimuleert G-Sport Vlaanderen sportclubs om een G-sportaanbod te ontwikkelen en mensen met een beperking meer te laten bewegen. Onze nationale basketbaltrots, de Belgian Cats, en de vrouwelijke nationale hockeyploeg, de Red Panthers, krijgen steeds meer aandacht. En voortaan zie je op tv niet alleen de strijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar ook hoe Lotte Kopecky voor haar plek in het internationale vrouwenpeloton knokt. Ook met het gelijktrekken van de prijzengelden in het wielrennen werd een ongelijkheid weggewerkt. Vrouwelijke wielrenners verdienen in de Ronde van Vlaanderen voortaan evenveel als hun mannelijke collega’s. Imke Courtois draagt dan weer haar steentje bij als analiste in de voetbalverslaggeving.

“Sport is een belangrijk instrument”

En ook steeds meer bedrijven dragen hun steentje bij aan een inclusieve sportwereld. John Porter, CEO bij Telenet, liet eerder al optekenen dat sport, en voetbal in het bijzonder, een belangrijk instrument is om diversiteit, gelijke kansen en inclusie in de praktijk te brengen. Telenet mag daarin beschouwd worden als voorloper. Sinds vorig jaar is de Belgische telecommunicatiespeler hoofdsponsor van RSCA Women, het vrouwenteam van Anderlecht. En recent ging het ook een driejarig engagement aan met BX Brussels, de jongerenclub die door Vincent Kompany werd opgericht in 2013 en die zichzelf nadrukkelijk als sociale speler binnen de Brusselse gemeenschap profileert.