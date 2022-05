Voormalig wielrenner Stig Broeckx (32) wordt voor het eerst papa

Meer sport Na de rellen van eerder dit jaar in Hasselt: Ben Saddik stapt deze zomer dan toch de Glo­ry-ring in

Jamal Ben Saddik zal komende zomer weer in actie komen tijdens een Glory-kickboksevent. Dat meldt Glory-topman Scott Rudmann. Ben Saddik, een Marokkaanse Belg, lag sinds april op ramkoers met Rudmann, na uitlatingen van die laatste nadat het event in Hasselt waar Ben Saddik zou vechten ontaard was in rellen. Maar de plooien lijken dus gladgestreken.

27 mei