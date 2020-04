Voormalig Liverpool-verdediger moet opnieuw leren lezen en schrijven nadat hersentumor werd verwijderd: “Dit voelt onwerkelijk” MDRW

25 april 2020

12u25

Bron: Daily Mail 0 Buitenlands voetbal “Gisteren kreeg ik eindelijk het verlossende telefoontje waar ik voor heb gebeden.” Goed nieuws voor Dominic Matteo (45). De voormalig Liverpool-verdediger en Schotse international is volledig hersteld nadat de dokters in november bij hem een hersentumor ontdekten.

Ook topsporters zijn sterfelijk. Het leven van oud-voetballer Dominic Matteo hing lang aan een zijden draadje. De Schot was op weg naar Singapore voor een exhibitiewedstrijd met zijn oude club Liverpool, toen hij ineens barstende koppijn kreeg. Het verdict sloeg in als een bom: een hersentumor. Diens vrouw Jessica Matteo was balletles aan het geven, toen ze vernam dat haar wederhelft in kritieke toestand opgenomen was in het ziekenhuis van Leeds. “Mijn hele wereld stortte in”, herinnert ze zich in een gesprek aan The Daily Mail.

“Toen ik Dom zag in het ziekenhuis was hij er slecht aan toe. Hij kon niet stappen, zat in een rolstoel en zijn ogen waren helemaal glazig. Ik schrok ervan dat-ie in zo'n korte tijd zo snel achteruit was gegaan. Diezelfde avond reed ik terug naar huis, toen de dokters mij plots opbelden omdat mijn man een beroerte had gekregen. Met piepende banden maakte ik rechtsomkeer en repte ik me zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Ik reed ongetwijfeld als een gek. Toen ik aankwam in het ziekenhuis was Dom al buiten westen.”

Jessica Matteo heeft niets dan lof voor de dokters die het leven van haar man gered hebben. “Het was onwerkelijk om te zien hoe de dokters in een fractie van een seconde beslissingen namen. Het leek haast een scène uit The Avengers. Een paar uur later kreeg ik het verlossende nieuws dat de tumor weg was.” De 45-jarige Schot voelt zich ondertussen weer kiplekker, maar heeft wel nog een zware revalidatie voor de boeg. De ex-speler van Liverpool, Sunderland, Leeds United, Blackburn Rovers en Stoke City verloor het dieptezicht in z'n rechteroog en moet opnieuw leren lezen en schrijven.

Toch hoor je de gewezen Schotse international niet klagen. Integendeel, hij is al lang blij dat-ie het nog kan navertellen. “Het voelt onwerkelijk. Ik dank mijn leven aan de helden van het ziekenhuis in Leeds. Ze waren fantastisch. Ik zal hen nooit genoeg kunnen bedanken”, schrijft hij in een emotionele post op Instagram.

My new hero. A month after life-saving surgery he’s been on the treadmill running every day this week. What a man. @Dominicmatteo21 ❤️ pic.twitter.com/77ylelhzBn Peter McDowall(@ Petermcdowall10) link

Dominic Matteo haalde verder veel steun uit de berichtjes van z’n ex-collega’s. “Ik heb ontzettend veel bemoedigende woorden gekregen van mijn oude ploegmakkers. Dat betekende ontzettend veel voor mij.” Ook die andere Liverpool-speler en lotgenoot José Enrique hielp hem door deze moeilijke periode. De Spanjaard herstelde vorig jaar van een vergelijkbare ingreep.

De Schot doorzwom al heel wat wilde watertjes. In zijn autobiografie bekende Matteo dat hij kampte met een zware gok- en drankverslaving. Eén keer zette hij bijna 200.000 euro in op één enkel paard. Hoewel zijn paard die dag won, zou hij later toch failliet worden verklaard.

‘San Siro Dom’. Zo wordt de verdediger nog steeds genoemd in Engeland. Hij kreeg die bijnaam dankzij zijn doelpunt met Leeds United tegen het grote AC Milan in de groepsfase van de Champions League in 2000. De Engelse club strandde dat jaar in de halve finale door een 0-3-nederlaag tegen Valencia. Matteo, die één trofee op zijn palmares heeft met de League Cup, zette in 2007 een punt achter zijn voetbalcarrière.