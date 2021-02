(Voorlopig?) geen voorrang voor sporters bij vaccinatie: Olympiërs en Rode Duivels moeten wachten op een prik, zoals iedereen

Johan Bellemans, hoofdarts van het BOIC, trok maandag aan de alarmbel: dat de olympische en paralympische atleten – en in één adem ook de Rode Duivels – nog altijd niet weten wanneer ze aan de beurt komen in de vaccinatiestrategie. En dat terwijl Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) er tijdens een parlementaire zitting op 20 januari nog voor pleitte om de olympiërs in te ­delen bij de essentiële beroepen. Hij wees op hun maatschappelijke voorbeeldfunctie en het gevaar dat hun (medaille)kansen in Tokio een stevige knauw krijgen indien ze in de maanden of weken voor de Spelen besmet zouden raken. Volgens studies riskeren ze bij een positieve test zelfs tot 30% prestatieverlies, tot twaalf weken erna zelfs, zo meldde Bellemans: «Het is dringend tijd dat we hen beschermen.»