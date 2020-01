Voorlopig even geen tennis op Australian Open door slechte luchtkwaliteit en... regen, Tour Down Under kan volgende week gewoon doorgaan DMM/JDK

15 januari 2020

07u00 3 Australian Open De Australian Open ligt (even) stil. Dat komt door de giftige rook die boven de Australische stad hangt én de verrassende regenval in Melbourne. De Tour Down Under kan volgende week wel gewoon doorgaan.

Weather in extremes, heavy smoke on Tuesday, 37 degrees on Wednesday morning and now heavy rain in Melbourne during #AusOpen pic.twitter.com/rRtinwozMz Maarten IJzerman(@ maartenijzerman) link

Nieuws vannacht vanuit Australië. De kwalificatiewedstrijden van de Australian Open werden niet voor 13 uur plaatselijke tijd (03.00 uur Belgische tijd) gespeeld. De start van de matchen kwam dus één uur later dan gepland. Kimmer Coppejans liet het niet aan zijn hart komen en stootte meteen door naar de tweede kwalificatieronde.

Daarna plots geen tennis meer. Door de giftige rook ten gevolge van de bosbranden is de luchtkwaliteit in Melbourne nog steeds niet wat het moet zijn. Daardoor zijn ook de trainingen opgeschort. Verrassend genoeg kwam er ook plots regen uit de lucht vallen. Momenteel wordt er dus niet gespeeld. Het is wachten tot wanneer de competitie kan hervat worden.

Gisteren moest de Sloveense tennisster Dalila Jakupovic (WTA 180) in de kwalificaties nog opgeven nadat ze een zware hoestbui had gekregen door de rook. Hoewel de luchtkwaliteit door de bosbranden in Australië dinsdagvoormiddag uitermate slecht was in Melbourne, liet de toernooiorganisatie de wedstrijden in de voorronde toch doorgaan. Bij de tennissers was er weinig begrip voor deze beslissing en ze uitten op Twitter hun ongenoegen. Ook inspanningsfysioloog Peter Hespel vindt topsport in zo'n omstandigheden onverantwoord.

Tour Down Under gaat door

De Tour Down Under - die andere grote sportwedstrijd deze maand in Australië - gaat zonder ongelukken wel gewoon door. Zondag is er de Schwalbe Classic, het traditionele inleidende criterium. En dinsdag gaat het nieuwe wieler- én WorldTourseizoen in Australië officieel van start met de Tour Down Under (21-26/1). Dat gebeurt in en rond Adelaide in South-Australia, een deelstaat die iets centraler ligt dan de zuidoostelijker gesitueerde regio’s Victoria (Melbourne) en New South Wales (Sydney) en, op Kangooroo Island en de Adelaide Hills na, minder te lijden had/heeft onder de gevolgen van de extreme bosbranden.

Alles onder controle, met andere woorden. “We trainen hier onder een staalblauwe hemel en er zit voldoende zuurstof in de lucht. Ook de temperaturen vallen best mee. Op een paar sporen na, merken we niets van de bosbranden”, laat Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) weten bij Sporza. “We volgen de situatie van dichtbij op en doen ons uiterste best om de veiligheid van renners en toeschouwers te garanderen”, aldus de organisatie, die inmiddels ook de getroffen wegen liet herstellen van twee etappes die door de Adelaide Hills trekken. “Kleine herstellingen, want die wegen waren niet te zeer aangetast”, klinkt het. “Mocht het nodig blijken, kunnen we nog altijd ‘last minute’ parcourswijzigingen doorvoeren. Maar in principe is South Australia ‘open for business’.” Het prijzengeld van de Schwalbe Classic gaat wel integraal naar de slachtoffers van de inferno’s.