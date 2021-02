Voorbereiding Wimbledon blijft grotendeels gespaard

Australian Open Organisa­tie Australian Open laat vanaf morgen 7.477 toeschou­wers per sessie toe

17 februari Vanaf morgen is opnieuw publiek welkom in de tribunes van de Australian Open. De organisatie bevestigde dat per sessie (overdag en ‘s avonds) 7.477 mensen worden toegelaten. Dat is zowat de helft van de capaciteit van de Rod Laver Arena, waar de belangrijkste matchen worden gespeeld.