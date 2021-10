Vooral de topclubs zullen het voelen: zoveel zou nieuwe RSZ-regel Anderlecht, Club Brugge en co kúnnen kosten

Wielrennen Wat staat er op het spel in de koers met nieuwe RS­Z-regeling? “Harder getroffen dan het voetbal”

8:00 De nieuwe RSZ-regeling voor topsporters dreigt ook het wielrennen fors te treffen. Hoewel er nog veel onduidelijkheid heerst, zit de schrik er goed in. Wat is er precies aan de hand en wat zijn de mogelijke gevolgen? Om hoeveel geld gaat het? En waarom is Deceuninck-Quick.Step een apart geval? De knoop in zes vragen ontleed.