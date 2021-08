Voor tweede jaar op rij geen triatlonhoogmis op Hawaii: WK Ironman door pandemie naar februari verschoven

“Een heropflakkering van het virus en met name die van de nieuwe Delta-variant, hebben een belangrijke impact op de Hawaïaanse bevolking. Dat in combinatie met het sluiten van de grenzen en reisbeperkingen voor atleten, doen ons besluiten dat het niet mogelijk is om in oktober een Ironman te organiseren”, zegt Andrew Messick, voorzitter en CEO van The Ironman Group. “In samenspraak met het lokale bestuur hebben we dan ook beslist ons event tot februari uit te stellen.”

“Momenteel slaat COVID-19 in Hawaii harder toe dan ooit tevoren. De risico’s voor atleten, officials vrijwilligers en de bevolking, voor iedereen, zijn gewoon te groot. We beseffen dat dit een harde klap is voor de atleten die naar onze wedstrijd toeleefden. Zelf zouden we het graag anders gewild hebben.”

Voor het eerst sinds 1982 zullen er twee Ironmans op Hawaii plaatsvinden. In 1982 gebeurde dat omdat de wedstrijd een nieuwe datum op de kalender kreeg. Voordien vond de Ironman altijd in het voorjaar plaats.

Met Pieter Heemeryck en Bart Aernouts (2de in 2018) zouden ook twee Belgen aan de start staan bij de mannelijke profs. Zij worden door de organisatie via mail persoonlijke op de hoogte gebracht. Na 2020 opnieuw geen WK Ironman dus in 2021.

Volledig scherm Bart Aernouts in 2019 op de Queen K Highway in Hawaii. © BELGA

