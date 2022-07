Voor onze chef wielrennen was dit de mooiste zege van Van Aert: “De tweede plaatsen kropen hem tussen de oren, op de goeie manier”

Voetbal Football Talk. Stroeykens tekent nieuw contract bij Anderlecht - “Speler uit de Premier League (29) opgepakt op verdenking van verkrach­ting”

Een 29-jarige een speler uit de Premier League is vandaag opgepakt op verdenking van verkrachting. Dat schrijft The Telegraph. De naam van de speler, die nog steeds vast zit, kan om juridische redenen niet worden genoemd. Wel is bekend dat het om een international gaat. De speler is opgepakt in zijn woning in Barnet, in het noorden van Londen. De verkrachting zou vorige maand hebben plaatsgevonden. De Metropolitan Police vertelde BBC Sport: “Op 4 juli werd bij de politie aangifte gedaan van verkrachting van een vrouw van in de twintig. Er werd gemeld dat de vermeende verkrachting plaatsvond in juni 2022. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog.

