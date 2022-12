Volleybal: Vijf ploegen uit België krijgen volgend jaar een Europees ticket bij de vrouwen

Wielrennen KOERS KORT. “Ik stop ermee”: Tom Meeusen kondigt per direct zijn afscheid als crosser aan

Het is voorbij voor Tom Meeusen. De 34-jarige veldrijder hangt per direct zijn crossfiets aan de haak. Zijn achtste plaats voor eigen volk in Essen werd zo zijn laatste uitslag. “Ik stop ermee. Deze keer echt, dankuwel aan iedereen voor de mooie jaren”, klinkt het in een Instagrambericht. “Ik heb in Essen geprobeerd om het tij nog eens te keren, maar ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het maximum is eruit, ik ben in alle stilte kunnen stoppen met veel mensen rond mij die ik graag heb. Dankuwel voor de mooie jaren.”

16:38