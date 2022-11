Vicekampioen Menen heeft zijn eerste zege beet in de Liga. Wat een opluchting. De grensploeg won in Noord-Limburg met de vingers in de neus. Achel werd genekt door de blessureduivel. Geen Max Staples (rug), Dion Verweij (koortsaanval) en libero Claes (gekneusde rib) tussen de lijnen. Wel Janis Medenis, de piepjonge Milan Dalli Cardillo en Ruben Duwaerts. Een te zware handicap. Bezoekers Hänninen, Vanneste en Kindt hanteerden stevig geschut voor 0-2. Een verdienstelijke thuisploeg wilde het onmogelijke forceren na 1-5 en 12-18 in de derde fase. Maar bij 17-20 staken Kindt en Van de Velde een tandje bij. Vreemde cijfers aan het blok: 1 Achels puntje tegen 13 bezoekende stuks. Nog vreemder de cijfertaal in receptie. Achel bereikte 67% - heel positief - tegen 42% voor de jongens van Frank Depestele. Maar de omzetting van receptie naar scorende aanvallen sloeg vaak in de knoop. Avoc-coach Jan Vanvenckenray: “Het lukt zo mooi op training. Maar veel te weinig in wedstrijden. Efficiëntië is voor ons een groot werkpunt.” (PLG)