Volleybal: VH Leuven stunt tegen Maaseik (3-2)

Een gelijkaardig verhaal in de vierde set. Na 8-8 kon VHL rekenen op twee aces van De Saedeleer en even later nog een ace van De Paepe. Tuerlinckx liet twee winnende blocks noteren en zo stond het in geen tijd 17-11. Uiteindelijk was het Peeters die de set met 25-18 binnenhaalde. In de beslissende vijfde set nam VH Leuven meteen het heft in handen en gaf haar kleine voorsprong nooit meer af. Tuerlinckx maakte maar liefst acht punten en zorgde zo mee voor duidelijke 15-10-cijfers. (DCO)