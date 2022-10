VOLLEYBAL: VH Leuven - Gent 0-3

Gent heeft woensdagavond haar goede competitiestart bevestigd door met 0-3 te winnen van VH Leuven. De eerste set verliep lang gelijk opgaand. Bij een 19-19-stand werd een opslagmisser van Blondeel gevolgd door een ace van De Vries. VHL had het moeilijk met de opslagdruk van Gent. De bezoekers pakten uiteindelijk vlot de eerste set. In de tweede set liep Gent eerst twee punten uit, VH Leuven kwam terug en nam over, maar verder dan een kloof van drie punten kwam de thuisploeg niet. In moneytime sputterde de motor van Tuerlinckx en co. Gent gaf geen krimp en haalde set 2, waarin Beelaert een bal in het gezicht kreeg, binnen. Door de blessure van Simon Peeters had VH Leuven weinig alternatieven. De jonge De Bruyn kreeg in de derde set zijn kans, maar had het aanvallend zeer moeilijk. Gent duwde door, terwijl het bij de Leuvenaren voor geen meter liep. De misverstanden stapelden zich op en de frustratie groeide. Gent sloeg een kloof van maar liefst acht punten en gaf de zege niet meer uit handen. (DCO)