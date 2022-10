VOLLEYBAL: VH Leuven - Achel 3-0

VH Leuven is aan het seizoen begonnen met een vlotte thuisoverwinning tegen Achel. In de eerste set liepen de Leuvenaren uit tot 7-4 na onder meer twee winnende blocks van Van Elsen en Valkiers. Met een ace bracht Peeters de thuisploeg op 10-6. Achel kon te weinig een vuist maken en zag de achterstand oplopen tot 17-10. Via een ace van De Paepe haalde VHL de eerste set binnen met 25-17. De tweede set ging gelijk op tot 7-6. VH Leuven sloeg een vierpuntenkloof, maar Achel rechtte via twee aces van Verweij de rug en kwam terug tot 12-12. De bezoekers kwamen zelfs 20-22 voor, maar Peters voorkwam dat Achel de set pakte en trok de set met 25-23 over de streep. In set drie liep VHL opnieuw uit na 7-6 tot 12-6. Achel kreeg de kloof nog verkleind tot drie punten, 16-13, maar moest dan de rol lossen. Ze maakten geen aanspraak meer op setwinst en moesten de derde set met 25-19 laten gaan. (DCO)