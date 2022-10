Volleybal: Maaseik wint eerste topper, maar heeft een stevige kluif aan Aalst

Bij Maaseik kreeg de Oekraïner Hetman de voorkeur op Bartos, maar het was toch de Griek Protopsaltis die in de beginfase punten scoorde voor de thuisploeg. Aalst klapte aan via Sanches en daarom duurde het tot 15-11 voor Reggers een eerste kloof kon slaan. De bezoekers waren niet van hun melk, ook al brachten de acties van Bogachev en Sanches weinig bij. Maaseik op zijn beurt zag Reggers de kloof weer uitdiepen en bij 20-14 was de Limburgse trein definitief vertrokken met Hetman als machinist.

Aalst-coach Martins bracht in het middenveld Heckel in voor Saaremaa, maar de Duitser kon niet meteen overtuigen. De thuisploeg trouwens ook niet want er sloop twijfel in de Maaseikse rangen waar Reggers nog amper aan scoren toekwam. Protopsaltis stuurde naar 13-10, Aalst haakte via Sanches weer vlotjes aan. Tot 19-19 was er niks beslist, maar Maaseik kreeg geen greep meer op de Oost-Vlamingen. Bogachev stuur 19-22, de ingevallen Jansons knalde daarna vlotjes naar 1-1.

De bezoekers konden echter niet bevestigen in de derde set. Baetens hield Aalst nog even in koers, maar Hetman effende langs 15-11 het terrein voor Maaseik. De bezoekers konden te weinig inbrengen om Fornes en Protopsaltis af te stoppen waarna de Limburgers via Vanker opnieuw op voorsprong kwamen. De Aalsterse kat bleek dan toch meer dan één leven te hebben want Jansons opende in set over 10-13. Alle hens aan dek bij Maaseik dat langzaam dichterbij sloop, maar pas bij 20-20 op gelijke hoogte kwam. De Maaseikenaars konden pas over 25-25 orde op zaken stellen.

Maaseik - Aalst 3-1 (25-19, 23-25, 25-19, 27-25)

MAASEIK: Vanker 1, Hetman 12, Fornes 5 (Aloisi), Reggers 18, Protopsaltis 23, Treial 7. Libero: Ottevanger.

AALST: Hoff (Monteiro), Van de Velde 11 (Baetens 2), Sanches 10, Overbeeke 7 (Jansons 13), Bogachev, Saarema 1 (Heckel 4). Libero: Petersson.

Star of the game: Athanasios Protopsaltis