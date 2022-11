Maaseik, duidelijk nog vermoeid van de Europese trip naar Zagreb, leek bij 2-1 en 20-16 in set vier de drie punten in handen te hebben. Toch kon een gretig Borgworm nog langszij komen. Dat hadden de Maaseikenaars kunnen weten want al in de eerste set straften de bezoekers de Limburgse fouten af. Abinet en Vandootren tekenden voor de verdiende 0-1. De thuisploeg reageerde op klasse in set twee 25-13. De bezoekers vonden in set drie het goede ritme terug, maar dat was ook het geval bij Maaseik met een attente Protopsaltis aan het kanon. Op dat moment leek Maaseik de match in handen te hebben. Zeker toen Bartos 20-16 scoorde. Maar Borgworm mocht terugkeren en het zette via 20-21 de thuisploeg met de rug tegen de muur. In de vijfde set had Maaseik de schaapjes snel op het droge. (KWP)