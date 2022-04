Volleybal Liga mannen VOOR ONLINE in opdracht van vaste redacteur Bruno Verdood

Geen punten voor Maaseik op speeldag vier in de Champions Final Four. Zo is Roeselare (11 ptn) zeker van een plaats in de titelfinales. Menen (9 ptn.) is door een driepunter tegen Aalst nog één puntje verwijderd van het tweede ticket. Maaseik (4 ptn.) trappelt in het ijle. Vijf punten goedmaken op Menen? Kan dat nog? De Argentijn Martinez en de Braziliaan Bonatto openden nochtans sterk met overdonderende cijfertaal: 11-18 en 16-24 in de eerste set. In de tweede set, nek-aan-nek, langs 14-13, etaleerden hoekaanvallers Verhanneman en Desmet de volle weerbaarheid. Over 22-16 naar de gelijkmaker. Maaseik hinkte achterop via 21-14 en 23-16 in de derde beurt. Bij 24-23 in de slotset won Roeselare een arbitrale challenge. Bingo: een rake driepunter voor een ticket in de titelfinales. (PLG)