Dol sfeertje in de Achelse hal ‘De Koekoek’. De thuisploeg liet Aalst in de opener twee keer terugkomen. Van 12-8 naar 12-12 en van 17-14 tot 21-21. ‘Aussi’ Max Staples (7 ptn), Ulrik Dahl (6), Dion Verweij en Michiel Fransen drukten bij 24-22 door met de tweede setbal. De Ajuinen rukten in de tweede fase naar 8-11 en 11-15 op. Via Robin Overbeeke, Egor Bogachev en Alex Saarema. De verwoede Achelse aanvalsdrift tot 23-24 werd door Overbeeke gekortwiekt: 23-25. De twee kemphanen gaven geen duimbreed toe over 18-18 in de derde game. De Achelse ‘fighting spirit’ mondde na zeven knallers op een rij uit in tweede setgewin. Via het spetterende trio Fransen, de Deen Dahl aan het blok en de acende Staples. De beloning: het allereerste klassementpunt in de Liga. Aalst bleek niet van zijn melk en vocht terug via 20-20 en 22-24 voor 2-2. De Duitsers Leon Meier en Bogachev grepen voor de Ajuinen na 5-8 over 13-13 nipt de zege. De scouting sprak echter resoluut in Achels voordeel. Punten: 90 tegen 72. Aces: 11 tegen 7. Blok: 9 tegen 5. Totale puntenstand: 109-106. De foutenlast (34 versus 19) lag voor het thuisteam te hoog. (PLG)