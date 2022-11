VHL Haasrode-Leuven heeft tegen Aalst revanche genomen voor het exit in de achtste finales van de Belgische beker. Het werd 3-1 in Aalst. Maar op eigen bodem haalde VHL na een evolutie van 2-0 naar 2-2 de kastanjes uit het vuur in de tiebreak. Zo klimt VHL een horde hoger in de rangschikking. Van de vijfde naar de derde plaats, voorbij Guibertin, in het spoor van co-leiders Roeselare en Maaseik, met bekerhouder Gent in derde stelling. Of dat zo blijft, valt af te wachten, want de concurrentie speelt op 2 november.

VHL leek bij 6-10 in de eerste set te worden weggedrukt. Maar set-up Valkiers, MVP van de partij, herstelde de rust: 11-11. Berre Peters keerde de rollen om: 17-12. Na een wissel aan de pass - Monteiro voor Hoff - verdapperden de Ajuinen tot 23-20. VHL besliste bij de derde setbal. VHL-coach Kris Eyckmans: “Twee aces van Berre Peters gaven ons een opkikker.”

De bezoekers waren niet uit het lood geslagen. Getuige 1-6 in de tweede set. Geen probleem voor Leuven dat via 19-19 naar 2-0 klom. “In moneytime viel Christophe Witvrouwen uitstekend in voor Tuerlinckx aan de opslag”, aldus Eyckmans. “Christophe verzond ongelooflijke bommen van opslagen. Gewoon ongrijpbaar voor de tegenstander.”

In fase drie greep een niet versagend Aalst verrassend de macht langs 17-22. Robin Overbeeke had stevig weerwerk geboden in de eerste en tweede akte. De Nederlander verzond vier aces in de derde fase, waarin hij tien winners afdrukte. Onstopbaar in de aanval (6 op 8) en bovendien snoeihard vanaf de opslaglijn.”

“Even vreesde ik dat we de zege zouden wegschenken”

VHL-coach Kris Eyckmans

En er zat nog meer vuur en power in het team van Idner Martins. Zo golfde de vierde set sterk gelijkopgaand, punt per punt. Tot opnieuw Overbeeke, met steun van Seppe Baetens, op service de gelijkmaker afdwong: 2-2.

In de tiebreak wilde het VHL-team de jarige Bart Desmet (Ageas) graag de zege bezorgen. Dat opzet slaagde voor de neuzen van tweehonderd Vips. Lennert van Elsen opende naar 3-0. Kris Eyckmans: “Toch hield ik even mijn hart vast. Door vier opslagfouten en twee mislukte aanvalsacties. Ik vreesde dat we de zege op een dienstblad zouden wegschenken. Maar Hendrik Tuerlinckx hanteerde zijn moker. Ook de piepjonge Beelaert (19) speelde zich in de belle heel verfrissend in de kijker.” Bij Aalst viel de Kaapverdiër Sanches uit met een knieblessure. Zo snelde VHL losjes naar de zege.

“Op nu naar prestigeslag in Guibertin”

VHL-coach Kris Eyckmans

Wat is het impact van de overwinning? Kris Eyckmans: “We hebben de knop omgedraaid na drie opeenvolgende nederlagen. Deze 3-2 hadden we nodig. Het werd een emotionele krachtmeting. Alles lag dicht bij elkaar. Een weekend rust zal ons goed doen. Op zondag 13 november trekken we naar promovendus Guibertin. In die match gaat het om extra prestige. Met Florian Malisse, Jens Christiaens, Niels Huysegoms, Simon Van de Voorde, Gertjan Vande Velde en Gil Hofmans gaan we de strijd aan tegen liefst zes ex-Leuvenaars.” (PLG)

VH LEUVEN: Valkiers 2, B. Peters 21, De Paepe 8 (Witvrouwen 3), Tuerlinckx 22 (Witvrouwen), Beelaert 7 (De Bruyn, Witvrouwen), Van Elsen 12 (Blondeel, Witvrouwen). Libero: Dufraing, S. Peters.

AALST: Hoff 4 (Monteiro 3), Bogachev 8 (Meier 8), Saarema 4 (Heckel 1), Overbeeke 27, Baetens 15, Sanches 5 (Saarema). Libero: Van de Velde.