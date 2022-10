VOLLEYBAL. Landskampioen Roeselare heeft geen moeite met gehavend Leuven

Twee basisspelers missen is wat van het goede teveel voor een ploeg die al geen te brede kern heeft. Desondanks kwam Leuven complexloos aan de opslag met de jonge Beelaert - vervanger van Simon Peeters - die een offensieve 4 op 6 lukte. Dankzij de steun van die andere hoekspeler Berre Peters bleef Leuven tot 14-13 in het spoor van de thuisploeg. Tammearu voerde dan de druk op van aan de opslaglijn, Leuven moest lossen. Veel te strenge cijfers voor de bezoekers in de tweede beurt die nochtans alles uit de kast haalden om er iets van te maken. De secure landskampioen gaf geen krimp en kon zelfs pronken met 73% in aanval. Beelaert zakte weg in de slotset en ook Tuerlinckx kon het aanvallend vermogen niet opkrikken. Bij 20-15 ging D’Hulst neer na een contact met de knie tegen een ploegmaat. Na een paar bange minuten kon de setter zijn team toch nog naar de simpele zege loodsen. Woensdag mag Roeselare op bezoek bij Menen, de vicekampioen die zijn competitiestart volledig miste.

Paardenbeet van D’Hulst

“Vooraf had ik getekend voor dit scenario”, zei Stijn D’Hulst meteen na de zege. “We speelden een ‘cleane’ match op hoog en constant niveau. Ook onze organisatie klopte als een bus. Toch denk ik dat we vooral serverend het verschil maakten. We konden de Leuvense defensie daarom constant onder druk zetten. Met Tuerlinckx stond er een speler aan de overkant die we heel goed kennen. We waren voorbereid op zijn spel en stonden dus klaar om hem af te stoppen.”

De supporters van Roeselare hielden de adem in, toen D’Hulst neerging in de staart van de match. “Ik stootte met mijn knie tegen de knie van een ploeggenoot. Op het moment zelf kermde ik van de pijn. Het voelde als een paardenbeet, een harde slag op een spier. Ja, de schrik zat er aanvankelijk goed in, maar toen ik weer ging staan, wist ik dat het in orde zou komen en wilde ik de match uitspelen.”

Liefde voor Roeselare

De terugkeer naar zijn Roeselare had Leuvenspeler Hendrik Tuerlinckx zich toch anders voorgesteld. Hij kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen. “Uiteraard had ik hier liever een andere match gespeeld met een beter resultaat, maar we moeten gewoon toegeven dat Roeselare een klasse sterker was”, aldus de hardklopper. “Zelfs als ik top geweest was, maakten we nog geen kans. Bij momenten hebben we getoond dat we hun niveau aankunnen, maar het probleem is dat we geen constante in onze prestaties krijgen. We missen met Peeters en De Paepe ook twee basisspelers.”

“Let op, ik wil me daar niet achter verschuilen, maar voor een ploeg als Leuven maakt dat wel een verschil. Ik laat het verlies niet aan m’n hart komen en zal sowieso nog verbroederen met de vrienden van Roeselare. Een verloren match zal m’n liefde voor de West-Vlamingen niet verminderen. De tijd dat ik slechtgezind rondliep na een nederlaag ligt ook al een tijdje achter mij.”

Roeselare: D’Hulst, Tammearu 13, Coolman 4(Rotty), Koukartsev 16, Verhanneman 9, Fasteland 7(Depovere 1). Libero: Deroey.

Leuven: Valkiers 1, Peters B. 8, De Saedeleer 5(Witvrouwen 1), Tuerlinckx 9(Blondeel), Beelaert 10, Van Elsen 4(De Bruyn). Libero: Dufraing (Peters S.).

Star of The Game: Pablo Sergio Koukartsev