VOLLEYBAL: Greenyard Maaseik - Caruur Gent 3-2

Bij Maaseik kreeg Reggers als hoofdaanvaller de voorkeur op Cox, de onfortuinlijke Perin was van de partij en liep zelfs met de ploegen mee op. Vervanger Ottevanger toonde in de eerste set meteen zijn kwaliteiten waardoor het aanvallende compartiment vlotjes bediend werd. Reggers en Bartos snelden over 8-4 en 17-13 naar setwinst. Gent toonde in set twee meer kwaliteit, de thuisploeg liep vaak tegen een stevig bezoekende blok aan. Fischer stelde in de slotfase gelijk: 1-1. Set drie was weer voor de thuisploeg waar een gretige Reggers en middenmuur Fornes het verschil maakten. Toch was Gent nog niet uitgeteld nadat een mak Maaseik de vierde set weggaf. De bezoekers kwamen via Vandecaveye en Fischer voor de tweede keer langszij. De ingevallen Cox en Aloisi konden het tij niet keren. In de tiebreak volstond een opener via 7-3 voor de overwinning. (kwp)