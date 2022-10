Nauwelijks kopzorgen in dit partijtje voor de Oost-Vlaamse hoofdstedelingen, die met veel overwicht het Luikse varkentje gemakkelijk wasten en afdroogden. Gent opende geamuseerd naar 17-11 in de openingsfase. Geen vuiltje aan de lucht. Borgworm miste voelbaar zijn ‘bomber’ Roman Abinet. Gilles Vandecaveye schitterde in ‘optima forma’. Hij droeg zijn aanstekelig enthousiasme over op Martijn Colson, Jente De Vries en Chris Ogink: 25-19. De bezoekers wisten bij 6-1 in de volgende beurt snel waar ze aan toe waren. Dromen van winst was er niet bij. De puntenteller liep in Gents voordeel hoog op: 19-13 en 22-16. De krachtige Martijn Colson mepte in het midden raak voor de 2-0-score. Veel veranderde er niet aan het spelbeeld in de laatste fase. Opnieuw sprak de cijfertaal boekdelen. Gent kwam via 13-7, 17-11 en 22-14 nooit in gevaar. De regerende bekerhouder heeft na een gouden puntje bij Maaseik zijn start in de Liga niet gemist.(PLG)