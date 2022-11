Een monter VH Leuven heeft de derby tegen de francofone Brabantse buur bekroond met een frisse driepunter. Die zege levert de vierde plaats op, voorbij Borgworm. In de eerste set bezondigde de thuisploeg zich aan te matig opslagwerk. Met een resem missers. Tuerlinckx ontbond al snel zijn duivels, Van Elsen tikte in het slot de winners binnen. Andere scenario in de tweede set, waarin Gil Hofmans met zijn tiende treffer op de hoofdaanval de veldslag aanging met Tuerlinckx. De kat leek in het bakkie te zitten voor 1-1. Maar neen. Berre Peters en Beelaert sloegen via 21-23 ongenadig toe: 0-2. Had Guibertin nog energie in het vaatje? Jawel. Simon Van de Voorde werd prompt wakker. Zo wipte de score naar 15-13, 18-15 en 23-20. Koekenbak voor setwinst zou je denken. Maar de ingekomen Simon Peeters, Laszlo De Paepe en ‘bomber’ Tuerlinckx (15 aanvallen en drie kill-bloks) schakelden een versnelling hoger. Het einde brak de Guibertins heel zuur op. Twee wenkende setballen werden niet benut. Van 24-22 ging het regelrecht naar de ontlading: 24-26. “Ondanks de 0-3 haalden we een bemoedigend niveau”, verzoende analist Sven Govers zich met de te harde nederlaag. (PLG)