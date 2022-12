Volleybal: Christophe Achten nieuwe coach bij Aalst

De 44-jarige Christophe Achten is de nieuwe coach bij Lindemans Aalst. Hij vervangt de ontslagen Idner Martins. Achten startte in 2010 zijn carrière als assistent-coach bij de vrouwenploeg van Asterix Kieldrecht, was in die functie ook aan de slag bij Asse-Lennik en de Red Dragons, om vervolgens hoofdcoach te worden bij Puurs, de nationale ploeg van IJsland, Loimu (Fin), Rottenburg (Dui), Netzhoppers Bestensee (Dui) en Frankfurt (Dui). Laatstgenoemde club verdween deze zomer door financiële problemen van het toneel, waardoor Achten plots zonder club zat. Zijn naam ging toen al over de tongen bij Lindemans Aalst, toen de club een opvolger zocht voor Johan Devoghel maar toen de Portugees Idner Martins verkoos. Christophe Achten tipte Aalst wel twee werkloze spelers van Frankfurt: Leon Meier en Lennart Heckel. Lindemans Aalst speelt woensdagavond in de Lotto Volley Liga thuis tegen Borgworm, meteen het debuut van Achten. (BrV)