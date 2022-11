Volleybal: CEV Cup Caruur Gent - Arkas Spor Izmir 2-3 Knap Europees debuut van Caruur Gent in de CEV Cup

Caruur Gent ging bijzonder energiek van start tijdens hun internationale primeur. Arkas Spor moest zich reppen om de openingsset binnen te halen. De Gentse spelers trokken zich er niets van aan en de thuisploeg klom daadkrachtig naar een 7-3 voorsprong. Izmir - met ex-Maaseik aanvaller João Bravo als assistent-coach - spartelde tot 16-16 even tegen. De Caruur-boys trokken echter gedecideerd de tweede set naar zich toe. In de set 3 bracht coach Hoag zijn zoon Nicholas en midblokker Cengiz in het Turkse team. De ervaring en vooral de blokkracht steeg zienderogen. De bezoekers moesten toch al hun extra centimeters aanspreken om Gent af te stoppen. (Alleen setter Kiyak is kleiner dan twee meter, red.) Bij Gent kwam Fischer in de basis en het team van coach Van Huffel zou de snelle voorsprong van vier punten (8-4 en 22-18)) niet meer afgeven. In de tiebreak maakte Arkas Spor dit spannend duel professioneel af nadat de Gentse receptie toch een paar barstjes vertoonde. Maar wat een Europees debuut van Caruur Gent. (WVM)